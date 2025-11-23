Juve Women, fino alla fine! Carbonell stende la Fiorentina allo scadere

Continua l'ottimo periodo di forma della Juve Women, che arriva alla pausa nazionali con un'altra vittoria. Dopo il grande pareggio per 3-3 in Uefa Women Champions League contro il Lione, infatti, le bianconere hanno battuto per 1-0 la Fiorentina in Serie A grazie alla rete nel finale di partita di Carbonell. Le bianconere salgono così a quota 13 punti, seconde in classifica alle spalle della Roma, prossima avversaria in campionato. La formazione di mister Canzi si gode l'ottimo periodo di forma, reduce da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime quattro partite giocate, e avrò ora a disposizione due settimane per preparare la sfida contro le giallorosse.
Juventus Women-Fiorentina 1-0, la partita
Quella tra Juve Women e Fiorentina è stata una partita estremamente combattuta, in bilico dal primo all'ultimo minuto di gioco. Tante azioni da una parte e dall'altre, con le bianconere pericolose con Stolen Godo, Girelli, Vangsgaard, Pinto, Cambiaghi e non solo. Al 92' è Carbonell, però, a decidere la sfida: il terzino spagnolo è la più veloce ad arrivare sulla palla in area di rigore e con la sua rete ha regalato la vittoria alla squadra di Canzi.
Le parole di Canzi
Al termine della partita l'allenatore della Juve Women Canzi ha spiegato: "Molto difficile preparare una gara così. I pensieri in una partita come oggi potevano essere a mille cose: la Champions, la Nazionale. Le ragazze sono state brave a tenere la testa sulla partita e devo dare meriti a loro. Al dì là di tutto la partita tolti i primi minuti l'abbiamo affrontata bene. Difficoltà a fare gol? A volte ci sono cose inspiegabili. Siamo arrivati ad aver fatto credo 22 tiri e prendendo lo specchio. Altrettanto spesso non l'abbiamo preso con situazioni facili. Insisto, andiamo avanti a lavorare per migliorare le scelte negli ultimi metri lavorandoci. Soprattutto gli attaccanti sono una razza particolare: vanno a ondate. A volte possono fare tutto e non beccano la porta, altre volte gli rimbalza la palla addosso e segnano. Quindi fortunatamente più per la legge dei grandi numeri è arrivata la vittoria. Sarebbe stata una beffa non portare a casa i tre punti: abbiamo dominato in lungo e in largo".
Juventus Women, Canzi: "Fatico ad accettare lezioni di fair play"
Sull'espulsione ha aggiunto: "Poco importante. Il mister della Fiorentina ha avuto da ridire sul nostro atteggiamento con una giocatrice a terra in maniera pesante e intensa. Fatico ad accettare lezioni di fair play. Da quando gli arbitri hanno il dovere di fermare le situazioni pericolose e quindi i colpi in testa è sempre l'arbitro che decide. Ho sbagliato a reagire, chiedo scusa". Alla prossima ci sarà la Roma: "Entrambi volevamo giocarla con tutte a disposizione. Sarà molto importante ma il cammino è lungo. Sicuramente è di vertice. Questo campionato lo vincerà la squadra più regolare, condivido che sarà importante ma non decisiva". Poi sulle condizioni di Walti: "Lei ha un tipo di infortunio che dipende dal dolore. Non può peggiorare giocando ma dipende dalla tolleranza del dolore, finora non ci è riuscita, risponderà alla convocazione della sua nazionale e verrà valutata dai medici loro. Vedrà come starà. Non è niente che può peggiorare giocando".
Carbonell: "Contenta per il primo gol, qui mi trovo bene"
L'autrice del gol, Carbonell, ha poi aggiunto: "Sono molto contenta per il mio primo gol con questa maglia e per il successo della squadra. Qui mi trovo molto bene: la squadra, la città, mi sento come a casa. Sono felice. Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto tante opportunità per segnare e abbiamo avuto l’energia per crederci fino in fondo e trovare la rete della vittoria".
