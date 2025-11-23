Juve Women, fino alla fine! Carbonell stende la Fiorentina allo scadere

Continua l'ottimo periodo di forma della Juve Women , che arriva alla pausa nazionali con un'altra vittoria. Dopo il grande pareggio per 3-3 in Uefa Women Champions League contro il Lione , infatti, le bianconere hanno battuto per 1-0 la Fiorentina in Serie A grazie alla rete nel finale di partita di Carbonell . Le bianconere salgono così a quota 13 punti, seconde in classifica alle spalle della Roma, prossima avversaria in campionato. La formazione di mister Canzi si gode l'ottimo periodo di forma, reduce da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime quattro partite giocate, e avrò ora a disposizione due settimane per preparare la sfida contro le giallorosse.

Juventus Women-Fiorentina 1-0, la partita

Quella tra Juve Women e Fiorentina è stata una partita estremamente combattuta, in bilico dal primo all'ultimo minuto di gioco. Tante azioni da una parte e dall'altre, con le bianconere pericolose con Stolen Godo, Girelli, Vangsgaard, Pinto, Cambiaghi e non solo. Al 92' è Carbonell, però, a decidere la sfida: il terzino spagnolo è la più veloce ad arrivare sulla palla in area di rigore e con la sua rete ha regalato la vittoria alla squadra di Canzi.

Le parole di Canzi

Al termine della partita l'allenatore della Juve Women Canzi ha spiegato: "Molto difficile preparare una gara così. I pensieri in una partita come oggi potevano essere a mille cose: la Champions, la Nazionale. Le ragazze sono state brave a tenere la testa sulla partita e devo dare meriti a loro. Al dì là di tutto la partita tolti i primi minuti l'abbiamo affrontata bene. Difficoltà a fare gol? A volte ci sono cose inspiegabili. Siamo arrivati ad aver fatto credo 22 tiri e prendendo lo specchio. Altrettanto spesso non l'abbiamo preso con situazioni facili. Insisto, andiamo avanti a lavorare per migliorare le scelte negli ultimi metri lavorandoci. Soprattutto gli attaccanti sono una razza particolare: vanno a ondate. A volte possono fare tutto e non beccano la porta, altre volte gli rimbalza la palla addosso e segnano. Quindi fortunatamente più per la legge dei grandi numeri è arrivata la vittoria. Sarebbe stata una beffa non portare a casa i tre punti: abbiamo dominato in lungo e in largo".