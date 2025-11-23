Tuttosport.com
Juve Women, fino alla fine! Carbonell stende la Fiorentina allo scadere

L'allenatore bianconero Massimiliano Canzi sull'espulsione: "Fatico ad accettare lezioni di fair play, chiedo scusa"
Juve Women, fino alla fine! Carbonell stende la Fiorentina allo scadere © Juventus.com
3 min

Continua l'ottimo periodo di forma della Juve Women, che arriva alla pausa nazionali con un'altra vittoria. Dopo il grande pareggio per 3-3 in Uefa Women Champions League contro il Lione, infatti, le bianconere hanno battuto per 1-0 la Fiorentina in Serie A grazie alla rete nel finale di partita di Carbonell. Le bianconere salgono così a quota 13 punti, seconde in classifica alle spalle della Roma, prossima avversaria in campionato. La formazione di mister Canzi si gode l'ottimo periodo di forma, reduce da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime quattro partite giocate, e avrò ora a disposizione due settimane per preparare la sfida contro le giallorosse.

Juventus Women-Fiorentina 1-0, la partita

Quella tra Juve Women e Fiorentina è stata una partita estremamente combattuta, in bilico dal primo all'ultimo minuto di gioco. Tante azioni da una parte e dall'altre, con le bianconere pericolose con Stolen Godo, Girelli, Vangsgaard, Pinto, Cambiaghi e non solo. Al 92' è Carbonell, però, a decidere la sfida: il terzino spagnolo è la più veloce ad arrivare sulla palla in area di rigore e con la sua rete ha regalato la vittoria alla squadra di Canzi.

Le parole di Canzi

Al termine della partita l'allenatore della Juve Women Canzi ha spiegato: "Molto difficile preparare una gara così. I pensieri in una partita come oggi potevano essere a mille cose: la Champions, la Nazionale. Le ragazze sono state brave a tenere la testa sulla partita e devo dare meriti a loro. Al dì là di tutto la partita tolti i primi minuti l'abbiamo affrontata bene. Difficoltà a fare gol? A volte ci sono cose inspiegabili. Siamo arrivati ad aver fatto credo 22 tiri e prendendo lo specchio.  Altrettanto spesso non l'abbiamo preso con situazioni facili. Insisto, andiamo avanti a lavorare per migliorare le scelte negli ultimi metri lavorandoci. Soprattutto gli attaccanti sono una razza particolare: vanno a ondate. A volte possono fare tutto e non beccano la porta, altre volte gli rimbalza la palla addosso e segnano. Quindi fortunatamente più per la legge dei grandi numeri è arrivata la vittoria. Sarebbe stata una beffa non portare a casa i tre punti: abbiamo dominato in lungo e in largo".

Tutte le news di Calcio Femminile

Juventus Women, Canzi: "Fatico ad accettare lezioni di fair play"

Sull'espulsione ha aggiunto: "Poco importante. Il mister della Fiorentina ha avuto da ridire sul nostro atteggiamento con una giocatrice a terra in maniera pesante e intensa. Fatico ad accettare lezioni di fair play. Da quando gli arbitri hanno il dovere di fermare le situazioni pericolose e quindi i colpi in testa è sempre l'arbitro che decide. Ho sbagliato a reagire, chiedo scusa". Alla prossima ci sarà la Roma: "Entrambi volevamo giocarla con tutte a disposizione. Sarà molto importante ma il cammino è lungo. Sicuramente è di vertice. Questo campionato lo vincerà la squadra più regolare, condivido che sarà importante ma non decisiva". Poi sulle condizioni di Walti: "Lei ha un tipo di infortunio che dipende dal dolore. Non può peggiorare giocando ma dipende dalla tolleranza del dolore, finora non ci è riuscita, risponderà alla convocazione della sua nazionale e verrà valutata dai medici loro. Vedrà come starà. Non è niente che può peggiorare giocando". 

Carbonell: "Contenta per il primo gol, qui mi trovo bene"

L'autrice del gol, Carbonell, ha poi aggiunto: "Sono molto contenta per il mio primo gol con questa maglia e per il successo della squadra. Qui mi trovo molto bene: la squadra, la città, mi sento come a casa. Sono felice. Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto tante opportunità per segnare e abbiamo avuto l’energia per crederci fino in fondo e trovare la rete della vittoria".

Tutte le news di Calcio Femminile

