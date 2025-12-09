La Juve Women si prepara a tornare in Uefa Women Champions League . Le bianconere sono reduci dall'incredibile pareggio per 3-3 contro il Lione e ora sfidano le austriache del St. Polten , match in programma alle 18:45 alla NV Arena di Sankt Polten. Le padrone di casa sono al momento in penultima posizione con appena 1 punto conquistato in 4 partite e una differenza reti più che negativa di -15. Ben diverso, invece, il momento di forma delle bianconere, ottave in classifica con 7 punti e a -3 dalla testa della classifica. L'obiettivo è chiaro per la squadra di Canzi: vincere ancora e avvicinarsi ai primi quattro posti, quelli che garantirebbero la qualificazione diretta ai quarti di finale. Segui la partita con la diretta testuale di Tuttosport .

18:21

Walti fa cinquanta

Lia Walti è pronta a collezionare la sua cinquantesima presenza in Women's Champions League: al fischio d'inizio sarà la quinta giocatrice svizzera a raggiungere questo traguardo dopo Ramona Bachmann, Lara Dickenmann, Fabienne Humm e Noelle Maritz.

18:09

Il calendario delle Women

Quello di dicembre sarà un mese intenso per la squadra allenata da Massimiliano Canzi. Sabato la sfida di campionato con il Napoli, mentre mercoledì 17 altra gara di Champions contro il Manchester United. Il 2025 delle bianconere si chiuderà con la sfida del 21 dicembre, quando affronteranno il Cesena negli ottavi di finale di Coppa Italia

17:55

Il momento di forma bianconero

La Juve Women è reduce da un ottimo momento di forma in Uefa Women Champions League. Le bianconere, infatti, hanno pareggiato per 3-3 contro il fortissimo Lione all'ultima giornata e più in generale ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime 4 partite giocate.

17:47

St. Polten, la formazione ufficiale

St. Polten: Schluter; Nagy, Krizaj, Ebert, Klein, Gutmann; Matavkova, Laino, Peneau, Mattner; Brunold. All. Fassotte.

A disposizione: Osigus, Vracevic, Aistleitner, Elmore, Rukavina, Woelki, Ollivier

17:44

Juventus, la formazione ufficiale

Juventus Women: Peyraud Magnin; Krumbiegel, Harviken, Calligaris, Carbonell; Pinto, Walti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi

A disposizione: De Jong, Capelletti, Kullberg, Rosucci, Bonansea, Stolen Godo, Thomas, Cascarino, Salvai, Brighton, Cambiaghi, Lenzini

17:33

I precedenti

La Juventus ha affrontato il St. Polten soltanto in un'altra occasione nella sua storia, nel primo turno di qualificazione dell'UWCL 2021/22. In quel caso a Torino le bianconere hanno vinto 4-1. Le austriache non vincono contro squadre italiane da sette partite consecutive: 2 pareggi e 5 sconfitte.

17:27

Klein: "Vogliamo mantenere la porta inviolata"

Il capitano del St. Polten, Jennifer Klein, intervistata da Kicker ha detto: "Si tratta di giocatrici estremamente esperte con grandi qualità individuali. Soprattutto se penso a Girelli, che è incredibilmente brava sotto porta. Bonansena, invece, tende a giocare sulla fascia. Dobbiamo stare molto, molto attente con entrambe. La nostra priorità assoluta è mantenere la porta inviolata e una difesa solida. Ma ovviamente cercheremo anche di creare delle occasioni e di sfruttarle velocemente".

17:15

Beccari: "Puntiamo a chiudere il 2025 in bellezza"

Insieme a Canzi è intervenuta in conferenza stampa anche Chiara Beccari: "La squadra sta andando bene e puntiamo a chiudere il 2025 in bellezza. Qui possiamo raggiungere uno dei nostri obiettivi stagionali e siamo tutte molto concentrate su questo. Giocare in Champions League porta una motivazione in più, ma quando indossi la maglia della Juventus ogni partita è importante".

17:07

Obiettivo: entrare a far parte delle prima quattro

La Juve Women è al momento ottava in classifica con 7 punti, soltanto 3 in meno del Barcellona primo. Le prime 4 in classifica accederanno direttamente ai quarti di finale e l'obiettivo della squadra di Canzi, quindi, è quello di vincere raggiungere una di quelle posizioni. Un sogno che il tecnico bianconero non ha nascosto: "Sappiamo che la qualificazione diretta resta aperta e finché ci sarà questa possibilità punteremo in alto. Siamo riusciti a fare un altro passo avanti in questa stagione: abbiamo dimostrato di poter affrontare chiunque".

16:57

Juventus Women, Canzi: "Sarà una partita dura"

Alla vigilia della partita l'allenatore della Juventus Women Massimiliano Canzi ha presentato il match: "È una squadra che ha fatto molto più di quanto la classifica lasci intendere, quindi sarà una partita dura. Dobbiamo rispettare le nostre avversarie, ma non dobbiamo mollare un attimo. Stiamo andando nella giusta direzione in Europa. Abbiamo ottenuto meno di quanto meritassimo, ma siamo comunque molto contenti dei nostri progressi. Giocare con coraggio e a testa alta in Champions League mi rende molto orgoglioso".

16:49

St. Polten-Juve Women, le probabili formazioni

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

St. Polten: Schluter, Krizaj, Nargy, Ebert, Klein, Gutmann, Matavkova, Laino, Peneau, Elomore, Brunold

Juventus Women: Peyraud Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell, Godo, Pinto, Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard

16:45

Dove vedere St. Polten-Juve Women

La sfida tra St. Polten e Juve Women, valida per la quinta giornata della Uefa Women Champions League, sarà visibile in esclusiva su Disney+. Fischio d'inizio alle 18:45 alla NV Arena di Sankt Polten.

NV Arena, Sankt Polten