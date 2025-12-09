La Juve Women domina e cala il pokerissimo contro il St Polten in Austria . Le bianconere di Canzi blindano così ufficialmente almeno i playoff di Champions League , ma le ragazze di Canzi nell’ultima giornata contro il Manchester United proveranno a puntare i primi quattro posti per la qualificazione diretta ai quarti di finale. A partecipare al valzer del gol sono Vangsgaard, Girelli (doppietta su rigore), Pinto e Krumbiegel . Un 5-0 netto che conferma l’ottimo percorso della Vecchia Signora in Europa, che grazie anche a un’ottima differenza reti, sale al momento al secondo posto in classifica, in attesa delle altre sfide.

20:38

Triplice fischio!

92' - Termina il match: la Juve batte 5-0 il St Polten con i gol di Vangsgaard, Girelli (doppietta), Pinto e Krumbiegel.

20:36

Siamo nel recupero

90'- Concessi due minuti di extra time.

20:36

Giallo per Krizaj

90' - Brutto fallo su Godo e ammonizione sacrosanta per la giocatrice del St Polten

20:35

GIRELLI SI DIVORA LA TRIPLETTA!

90' - Girelli si invola verso Schluter ma si fa ipnotizzare e calcia centrale.

20:33

Ammonita Rosucci

89' - Rosucci entra in ritardo su Aistleitner e si prende il primo giallo del match.

20:27

ALTRO GOL DELLA JUVE: 0-5!

81' - Tutto troppo facile per le bianconere che calano il pokerissimo con Krumbiegel brava in area a girare in porta ma un bel assist di Godo.

20:25

Il St Polten si gioca le ultime carte

80 - Guttman lascia il campo a Ollivier.

20:23

Esce anche Beccari

77' - L'attaccante della Juve, dopo aver preso una botta in un contrasto, lascia il campo a Kullberg. Nulla di grave, ma Canzi non vuole rischiare.

20:18

Sostituzione anche per il St Polten

72' - Mattner lascia il campo a Vracevic.

20:17

Cambio nella Juve

72' - Stolen Godo prende il posto di Pinto.

20:11

POKER DELLA JUVE!

66' - Azione in velocità della Juve: Thomas vola sulla fascia e a rimorchio trova Girelli che fa il velo per Pinto, che calcia bene di prima.

20:07

Triplo cambio Juve

63' - Carbonell, Vangsgaard e Walti lasciano il campo a Cascarino, Thomas e Rosucci.

20:04

TRIS DELLA JUVE: DOPPIETTA GIRELLI!

59' - Dal dischetto si presenta Girelli, che sigla la propria doppietta personale.

20:03

RIGORE PER LA JUVE!

58' - Beccari protegge il pallone e Gutmann la travolge: nessun dubbio e l'arbitra concede il penalty.

20:01

Altra occasione Juve

56' - Schatzer con un bel traversone trova Beccari sul secondo palo, ma l'attaccante bianconera non riesce a impattare bene di testa.

19:57

Vangsgaard vicina alla doppietta: doppia occasione

50' - Il copione del match non cambia e continua a dominare la Juve: le bianconere muovono bene il pallone da destra a sinistra e attivano Vangsgaard, che da posizione defilata calcia, ma centrale. Passa appena un minuto e la danese ha un'altra chance: l'attaccante su assist di Girelli tira di prima, ma la sua conclusione è alta.

19:51

Via al secondo tempo, novità St Polten

46' - Le austriache danno il via alla ripresa. In campo Elmore per Peneau.

19:35

Fine primo tempo

45'+2' - La prima frazione di gioco termina con la Juve Women in vantaggio di due gol, grazie alle girme di Vangsgaard e Girelli.

19:33

Siamo nel recupero

45' - Concessi due minuti di extra time.

19:30

RADDOPPIO DELLA JUVE!

41' - Dagli undici metri si presenta Girelli, che incrocia e fa gol.

19:29

Braccio di Krizaj, rigore per la Juve

40' - La giocatrice del St Polten prova ad anticipare Vangsgaard, ma prende il pallone con il braccio. Dal monitor richiamano l'arbitro, che concede il rigore.

19:21

Gran tiro di Krumbiegel

33' - La tedesca converge bene in mezzo al campo e fa partire un sinistro che esce di poco alla destra del portiere.

19:14

GIRELLI SFIORA IL RADDOPPIO!

25' - Da un calcio di punizione, Walti con una pennellata trova Girelli che stacca bene, ma Schluter dice no.

19:08

TRAVERSA DI VANGSGAARD!

20' - Clamoroso errore in fase di possesso di Peneau, che regala il pallone a Pinto: la svizzera conduce e allarga per Beccari, che crossa di prima e poi sul secondo palo arriva Vangsgaard, che calcia di prima e colpisce la traversa.

19:04

MIRACOLO DI SCHLUTER!

15' - Krumbiegel mette a sedere un'avversaria e con un cross perfetto pesca Pinto, che stacca di testa e chiama Schluter al miracolo: grande volo del portiere, che devia il pallone sulla traversa.

18:53

GOL DELLA JUVENTUS!

6' - Dagli sviluppi di un corner, si crea una mischia in area e poi Vangsgaard è la più rapace a mandare il pallone in rete.

18:51

Ci prova Carbonell

3' - L'esterno di fascia della Juve pressa bene in avanti e fa partire un sinistro potente, ma troppo altro.

18:47

Fischio d'inizio!

1' - La Juve dà il via alla sfida contro il St. Polten.

18:33

Girelli torna a guidare la Juve

Dopo la panchina nello scontro diretto contro la Roma, la numero 10 della Juventus è pronta a scendere in campo dal primo minuto per guidare le bianconere contro il St. Polten. La squadra di Canzi è reduce dal 3-3 contro le pluri-campionesse del Lione e ora vogliono una vittoria per cercare di restare incollate alla scia delle prime quattro e andare direttamente ai quarti di finale della Champions.

18:21

Walti fa cinquanta

Lia Walti è pronta a collezionare la sua cinquantesima presenza in Women's Champions League: al fischio d'inizio sarà la quinta giocatrice svizzera a raggiungere questo traguardo dopo Ramona Bachmann, Lara Dickenmann, Fabienne Humm e Noelle Maritz.

18:09

Il calendario delle Women

Quello di dicembre sarà un mese intenso per la squadra allenata da Massimiliano Canzi. Sabato la sfida di campionato con il Napoli, mentre mercoledì 17 altra gara di Champions contro il Manchester United. Il 2025 delle bianconere si chiuderà con la sfida del 21 dicembre, quando affronteranno il Cesena negli ottavi di finale di Coppa Italia

17:55

Il momento di forma bianconero

La Juve Women è reduce da un ottimo momento di forma in Uefa Women Champions League. Le bianconere, infatti, hanno pareggiato per 3-3 contro il fortissimo Lione all'ultima giornata e più in generale ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime 4 partite giocate.

17:47

St. Polten, la formazione ufficiale

St. Polten: Schluter; Nagy, Krizaj, Ebert, Klein, Gutmann; Matavkova, Laino, Peneau, Mattner; Brunold. All. Fassotte. A disposizione: Osigus, Vracevic, Aistleitner, Elmore, Rukavina, Woelki, Ollivier

17:44

Juventus, la formazione ufficiale

Juventus Women: Peyraud Magnin; Krumbiegel, Harviken, Calligaris, Carbonell; Pinto, Walti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi. A disposizione: De Jong, Capelletti, Kullberg, Rosucci, Bonansea, Stolen Godo, Thomas, Cascarino, Salvai, Brighton, Cambiaghi, Lenzini

17:33

I precedenti con il St. Polten

La Juventus ha affrontato il St. Polten soltanto in un'altra occasione nella sua storia, nel primo turno di qualificazione dell'UWCL 2021/22. In quel caso a Torino le bianconere hanno vinto 4-1. Le austriache non vincono contro squadre italiane da sette partite consecutive: 2 pareggi e 5 sconfitte.

17:27

Klein: "Vogliamo mantenere la porta inviolata"

Il capitano del St. Polten, Jennifer Klein, intervistata da Kicker ha detto: "Si tratta di giocatrici estremamente esperte con grandi qualità individuali. Soprattutto se penso a Girelli, che è incredibilmente brava sotto porta. Bonansena, invece, tende a giocare sulla fascia. Dobbiamo stare molto, molto attente con entrambe. La nostra priorità assoluta è mantenere la porta inviolata e una difesa solida. Ma ovviamente cercheremo anche di creare delle occasioni e di sfruttarle velocemente".

17:15

Beccari: "Puntiamo a chiudere il 2025 in bellezza"

Insieme a Canzi è intervenuta in conferenza stampa anche Chiara Beccari: "La squadra sta andando bene e puntiamo a chiudere il 2025 in bellezza. Qui possiamo raggiungere uno dei nostri obiettivi stagionali e siamo tutte molto concentrate su questo. Giocare in Champions League porta una motivazione in più, ma quando indossi la maglia della Juventus ogni partita è importante".

17:07

Obiettivo: entrare a far parte delle prima quattro

La Juve Women è al momento ottava in classifica con 7 punti, soltanto 3 in meno del Barcellona primo. Le prime 4 in classifica accederanno direttamente ai quarti di finale e l'obiettivo della squadra di Canzi, quindi, è quello di vincere raggiungere una di quelle posizioni. Un sogno che il tecnico bianconero non ha nascosto: "Sappiamo che la qualificazione diretta resta aperta e finché ci sarà questa possibilità punteremo in alto. Siamo riusciti a fare un altro passo avanti in questa stagione: abbiamo dimostrato di poter affrontare chiunque".

16:57

Juventus Women, Canzi: "Sarà una partita dura"

Alla vigilia della partita l'allenatore della Juventus Women Massimiliano Canzi ha presentato il match: "È una squadra che ha fatto molto più di quanto la classifica lasci intendere, quindi sarà una partita dura. Dobbiamo rispettare le nostre avversarie, ma non dobbiamo mollare un attimo. Stiamo andando nella giusta direzione in Europa. Abbiamo ottenuto meno di quanto meritassimo, ma siamo comunque molto contenti dei nostri progressi. Giocare con coraggio e a testa alta in Champions League mi rende molto orgoglioso".

16:49

St. Polten-Juve Women, le probabili formazioni

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

St. Polten: Schluter, Krizaj, Nargy, Ebert, Klein, Gutmann, Matavkova, Laino, Peneau, Elomore, Brunold

Juventus Women: Peyraud Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell, Godo, Pinto, Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard

16:45

Dove vedere St. Polten-Juve Women

La sfida tra St. Polten e Juve Women, valida per la quinta giornata della Uefa Women Champions League, sarà visibile in esclusiva su Disney+. Fischio d'inizio alle 18:45 alla NV Arena di Sankt Polten.

NV Arena, Sankt Polten