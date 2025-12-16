Tuttosport.com
Juventus Women, Bonansea infortunata: c’è lesione. Gli esami e il comunicato ufficiale

La nota del club bianconero sulle condizioni dell'attaccante bianconera costretta a fermarsi nel finale di gara contro il Napoli
2 min
bonaseaJuventus FemminileNapoli femminile

"Lesione di grado moderato del bicipite femorale della coscia sinistra". È quanto riporta il bollettino medico di Barbara Bonansea, costretta a fermarsi causa infortunio durante il finale di gara contro il Napoli, che ha visto le bianconere di Massimiliano Canzi imporsi per 2-1 e salire così a quota 17 punti, con un ritardo di 5 lunghezze dalla Roma capolista. L'esito degli esami a cui si è sottoposta l'attaccante classe '91 precede il prossimo impegno in calendario della Juventus Women, che mercoledì 17 ospiterà il Manchester United per la 6ª giornata di Champions League. Seguono in agenda l'ottavo di Coppa Italia sul campo del Cesena (21/12), la finale di Supercoppa contro la Roma (11/01) e il ritorno in campionato con il derby d'Italia in programma a San Siro (18/01).

Infortunio Bonansea: il comunicato

Questa la nota ufficiale del club: "Barbara Bonansea è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di grado moderato del bicipite femorale della coscia sinistra, riportata nel corso della gara Juventus-Napoli Women. La giocatrice ha intrapreso il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

