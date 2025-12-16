Women Champions, Juventus-Manchester United: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Juve Women, la conferenza stampa di Canzi

Alla vigilia della partita l'allenatore della Juve Women Massimiliano Canzi è intervenuto in conferenza stampa: “Giocare nel nostro stadio dà ancora più motivazione e responsabilità. Da una parte quindi è semplice anche mentalmente. Questa partita è rilevante e davanti a tante persone, non dobbiamo esagerare, motivazioni e posta in palio sono altissime e il contesto è meraviglioso. Dicono che rivincere sia più difficile che vincere, sapevano di avere questo bagaglio sulla schiena perché non siamo più la sorpresa. Le squadre ti aspettano e tenere l’attenzione alta è complicato. Sappiamo che sarà complicato perché il livello generale è salito. Avere raggiunto degli obiettivi stagionali con una giornata di anticipo mi rende orgoglioso per cosa abbiamo fatto ma siamo consapevoli del fatto che non dipende solo da noi ma abbiamo la possibilità di giocarci qualcosa di più grande. Le insidie della gara di domani sono la qualità dell’avversario che è di altissimo livello. Ha un mix di qualità molto importanti, sappiamo che giochiamo con uno dei club più forti d’Europa. Ce la giochiamo avendo tantissimo da guadagnare e poco da perdere relativamente“.