Women Champions, Juventus-Manchester United: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria netta per 5-0 contro il St. Polten, la Juve Women si prepara a tornare in Uefa Women Champions League, dove sfideranno il Manchester United. Le bianconere di Canzi hanno blindato la qualificazione ai playoff ma il sogno dei quarti di finale è ancora vivo. Le bianconere al momento sono infatti quarte e se riusciranno a mantenere questa posizione, o migliorare la loro classifica, nell'ultima giornata, salteranno gli spareggi. L'allenatore bianconero dovrà però fare a meno di Bonansea, fermata da un infortunio muscolare.
Dove vedere Juve Women-Manchester United
Le bianconere sfideranno allo Juventus Stadium il Manchester United: fischio d'inizio dell'incontro fissato per mercoledì 17 dicembre alle ore 21:00. La sfida tra le Women e la squadra inglese sarà visibile in esclusiva su Disney+ tramite Smart TV in diretta streaming.
- Partita: Juventus Women-Manchester United
- Data: mercoledì 17 dicembre
- Orario: 21:00
- Canale TV: -
- Streaming: Disney+
Juventus Women-Manchester United, le probabili formazioni
JUVENTUS: De Jong; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Pinto, Walti, Schatzer; Cambiaghi, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi
MANCHESTER UNITED: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg; Zigiotti, Miyazawa, Park, Toone, Malard; Terland. All. Skinner
Arbitro: Huerta De Aza
Juve Women, la conferenza stampa di Canzi
Alla vigilia della partita l'allenatore della Juve Women Massimiliano Canzi è intervenuto in conferenza stampa: “Giocare nel nostro stadio dà ancora più motivazione e responsabilità. Da una parte quindi è semplice anche mentalmente. Questa partita è rilevante e davanti a tante persone, non dobbiamo esagerare, motivazioni e posta in palio sono altissime e il contesto è meraviglioso. Dicono che rivincere sia più difficile che vincere, sapevano di avere questo bagaglio sulla schiena perché non siamo più la sorpresa. Le squadre ti aspettano e tenere l’attenzione alta è complicato. Sappiamo che sarà complicato perché il livello generale è salito. Avere raggiunto degli obiettivi stagionali con una giornata di anticipo mi rende orgoglioso per cosa abbiamo fatto ma siamo consapevoli del fatto che non dipende solo da noi ma abbiamo la possibilità di giocarci qualcosa di più grande. Le insidie della gara di domani sono la qualità dell’avversario che è di altissimo livello. Ha un mix di qualità molto importanti, sappiamo che giochiamo con uno dei club più forti d’Europa. Ce la giochiamo avendo tantissimo da guadagnare e poco da perdere relativamente“.
"Bayern Monaco? Ancora mi scoccia"
“Il calcio è bello perché a volte è più arte che scienza, a volte però ci si confronta con budget e finanza. Se andiamo a vedere la distanza in cui il nostro movimento è riassetto ad altri paesi europei ci vorrà ancora un po’ di tempo. Lo scorso anno abbiamo avuto due partite dove la differenza era tanta, cioè Arsenal e Bayern. Quest’anno siamo state più brave a tenere botta nei momenti difficili. Soprattutto nel momento in cui hai subito un gol come con il Bayern, in cui ahimè non abbiamo portato a casa niente e ancora mi scoccia, le ragazze sono state brave a lasciare passare quel momento e avere il coraggio di reagire“, ha concluso.
