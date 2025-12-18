Juventus Women, il sorteggio Champions: ecco l'avversaria dei playoff e il tabellone

Salvai: “Alla Juve impari a vincere. L’amaro c’è, loro grande squadra”

Le parole di Braghin

"Arrivare nelle prime otto squadre d'Europa al termine della League Phase è un traguardo molto importante, che conferma la nostra permanenza nella top ten europea ormai da qualche anno - ha dichiarato Stefano Braghin, direttore tecnico della squadra femminile della Juve -. Un traguardo per nulla scontato, di cui dovremmo essere tutti orgogliosi e che fa bene al calcio italiano, in termini di ranking e di prestigio". "Nei playoff sono rimaste solo squadre forti e nei quarti ci sono tutte le migliori, per cui un avversario vale l'altro. Servirà comunque un'impresa per arrivare ai quarti di finale, ma queste sono le partite che vorremmo sempre giocare, sperando di coinvolgere sempre più sostenitori nel nostro percorso", ha aggiunto Braghin.