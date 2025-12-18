Juventus Women, il sorteggio Champions: ecco l'avversaria dei playoff e il tabellone

La Juventus Women sfida il Wolfsburg. Questo l'esito del sorteggio della fase a eliminazione diretta della Champions League femminile, celebrato oggi a Nyon. Partendo dai playoff, l'urna svizzera ha decretato che le bianconere, reduci dall'ottimo percorso nella League Phase chiusa all'ottavo posto, giocheranno la gara di ritorno contro le tedesche tra le mura amiche. E' stato anche sorteggiato il tabellone completo della fase a eliminazione diretta, fino alla finale del 23 maggio a Oslo. In caso di passaggio del turno, dopo la doppia sfida dei play-off, le bianconere affronterebbero nuovamente il Lione - dopo il match in League Phase - ai quarti di finale.
Le parole di Braghin
"Arrivare nelle prime otto squadre d'Europa al termine della League Phase è un traguardo molto importante, che conferma la nostra permanenza nella top ten europea ormai da qualche anno - ha dichiarato Stefano Braghin, direttore tecnico della squadra femminile della Juve -. Un traguardo per nulla scontato, di cui dovremmo essere tutti orgogliosi e che fa bene al calcio italiano, in termini di ranking e di prestigio". "Nei playoff sono rimaste solo squadre forti e nei quarti ci sono tutte le migliori, per cui un avversario vale l'altro. Servirà comunque un'impresa per arrivare ai quarti di finale, ma queste sono le partite che vorremmo sempre giocare, sperando di coinvolgere sempre più sostenitori nel nostro percorso", ha aggiunto Braghin.