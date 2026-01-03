Di Guglielmo saluta la Roma e vola in America: giocherà nel Washington Spirit insieme a Cantore

"Voglio spingermi oltre i miei limiti". Così Lucia Di Guglielmo si presenta ai tifosi di Washington Spirit, uno dei club più importanti nel calcio femminile col quale ha firmato da pochi giorni. Terzino classe '97, dopo aver scritto un pezzo di storia della Roma è volata negli Stati Uniti per giocare nel campionato più importante al mondo: la National Women's Soccer League (NWSL), per capirci, per il movimento femminile è considerata come la Premier League nel calcio maschile. E' la terza italiana in USA - Di Guglielmo entra in uno spogliatoio dove si parla già italiano: quest'estate, infatti, prima di lei Washington aveva preso Sofia Cantore dalla Juventus; è stata lei l'apripista delle italiane negli Stati Uniti, la prima a giocare nel campionato americano. Dopo di lei è arrivata Lisa Boattin (Houston Dash) e ora Lucia Di Giuglielmo. Curiosità: tutte e tre le giocatrici sono assistite dalla stessa agenzia, Assist Women. Di Guglielmo ha più di 30 presenze in Nazionale con la quale ha giocato anche un Europeo e un Mondiale, a 14 anni giocava con l'ex Juventus Favilli in una squadra mista di ragazzi e ragazze, e quando giocava nel Valdarno scendeva in campo contemporaneamente con Giovanissime, Juniores e prima squadra in Serie C. E a fine stagione ha vinto tutti e tre i campionati. Le prime parole da nuova giocatrice di Washington Spirit - Oggi riparte dall'America e da Washington, per scrivere un nuovo capitolo della sua vita: "Entrare a far parte di questa famiglia è una grande opportunità e una grande responsabilità - sono le sue prime parole da nuova giocatrice di Washington Spirit - porto con me determinazione, disciplina e una forte voglia di vincere. Sono entusiasta di vedere dove mi porterà questa nuova sfida e di spingermi oltre i miei limiti".