Juve-Roma senza fine, le interviste a Lenzini e Greggi prima della finale di Supercoppa

Greggi: "Vogliamo il trofeo"

Giada Greggi, vi presentate a questa finale come detentrici del titolo: è questa una motivazione in più o prevale il desiderio di riscatto per quella finale di Women’s Cup, primo trofeo della stagione, persa proprio contro la Juve? «Entrambe le cose: è una motivazione in più e porta con sé anche voglia di riscatto perché sappiamo di affrontare una squadra molto tosta che sta andando benissimo in campo internazionale e ha tante giocatrici d’esperienza e forti a livello individuale. Ma noi ci giocheremo questa sfida nel miglior modo possibile perché questo trofeo è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati».



Cinque punti di vantaggio su Juve e Fiorentina quasi al giro di boa del campionato: è una cosa a cui, se glielo avessero detto ad agosto, avrebbe creduto? «Non ci avrei creduto perché in estate sono subentrate tantissime giocatrici nuove ed è arrivato un nuovo tecnico che ha portato un nuovo modo di giocare. Per cui per noi in primis era tutto una novità. Questa prima fase è andata molto bene, ma più che sui punti io mi soffermerei sul percorso, perché stiamo acquisendo molta fiducia. Sono molto orgogliosa di questa squadra».



C’è rammarico per come sono andate le cose in Champions? «Sicuramente in Europa abbiamo pagato un po’ di inesperienza. Però sì, i passi falsi per esempio con Valerenga e Leuven hanno lasciato un po’ di rammarico, perché con un po’ più di freddezza sotto porta le cose potevano andare in modo diverso. Ma anche questo fa parte del percorso, serve per crescere, imparare e per presentarsi il prossimo anno più pronte».



La gara di domani può essere considerata la prima “vera” sfida della stagione con la Juve? La finale di Women’s Cup è arrivata molto presto, la gara di campionato dopo la tournée americana... «Sì sono d’accordo perché in particolare per preparare quella partita di campionato avevamo avuto poco tempo e noi italiane eravamo reduci da una tournée impegnativa. La gara di domani sarà molto diversa, abbiamo avuto più giorni per lavorare bene su di noi ed essendoci un trofeo in palio entrambe vorremo prevalere sull’altra».



Qual è l’aspetto su cui state lavorando di più dal punto di vista tattico? «Sulle connessioni tra i reparti, sull’intensità e sull’essere incisive sotto porta. Allo stesso tempo, però, anche sul rimanere compatte ed equilibrate perché la Juve, oltre a essere forte in generale, è devastante in fase di ripartenza».



Nella Juve chi può essere decisiva? «Se devo scegliere direi Girelli, Beccari e anche Pinto. Ma parlerei comunque più del collettivo, perché la Juve è una squadra che se lavora bene insieme diventa molto imprevedibile nel suo complesso».



Lei ha vissuto la Roma dal giorno zero, da Bavagnoli a Spugna e ora Rossettini: cosa ha portato il nuovo tecnico? «Rossettini ha 300 presenze in Serie A quindi l’esperienza che ci trasmette è senza dubbio di grande impatto. Ma è anche un allenatore che mette tanta passione e questo ci porta a dare il 100% in ogni partita. E poi ha sempre le idee molto chiare».



Per esempio su un gioco molto verticale: come ha inciso questo sulle sue caratteristiche e anche sulla sua posizione in campo? L’abbiamo vista anche trequartista... «Io in realtà mi adatto a tutto, ma certo per me quello di trequartista è un ruolo tutto nuovo, molto più creativo e che spesso mi porta a ritrovarmi vicino alla porta, a essere più offensiva. Mi piace l’idea di essere duttile e che ci siano “nuovi ruoli” per me, perché alla fine l’importante è giocare in un modo che sia funzionale alla squadra».



Oggi lei è vice capitano, detta anche capitan futuro, un po’ alla De Rossi... «È un paragone che mi onora, ma mettere la fascia al braccio è anche una responsabilità perché sappiamo il valore che ha a Roma: qui rappresenti non solo il club, ma anche una tifoseria unica al mondo. Fascia o non fascia, quello che attraverso la mia aggressività, la mia passione e il mio attaccamento alla maglia provo a “dire” sempre alle mie compagne, in particolare alle nuove, è che dobbiamo trasmettere quei valori che sappiamo esserci solo a Roma».