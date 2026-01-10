Supercoppa Women, Canzi avvisa la Roma: "Gli altri devono preoccuparsi di incontrarci"

La Juventus Women è pronta a scendere di nuovo in campo per un avvio di 2026 che si preannuncia subito importante, con la finale della Supercoppa Italiana contro la Roma in palio. La squadra guidata da Massimiliano Canzi occupa attualmente il secondo posto in campionato con 17 punti, cinque in meno rispetto alle giallorosse al vertice. La Juventus Women arriva a questo appuntamento con fiducia, dopo aver chiuso il 2025 con un convincente successo esterno sul Cesena negli ottavi di Coppa Italia, riscattando così la sconfitta di misura rimediata contro il Manchester United in Champions League: "Ho ritrovato bene le ragazze dopo la pausa" annuncia proprio Canzi in conferenza.
Canzi, conferenza Juve-Roma
Massimiliano Canzi parla alla vigilia della finale di Supercoppa e lo fa parlando del gruppo: "Ho ritrovato molto bene le ragazze dopo questi giorni di pausa, ho visto grande piacere di stare e lavorare insieme. Sicuramente si affrontano due squadre di livello simile. È una finale, ce la siamo guadagnata con i successi della scorsa stagione avendo vinto sia il campionato che la Coppa Italia". Sulla sfida contro la Roma: "Dobbiamo fare una grande prestazione e sicuramente indirizzare la partita sin da subito è un fattore importante".
Juve Women, Canzi: "L'esperienza delle mie calciatrici è importante"
Il tecnico continua: "Ho molto da imparare dalle mie calciatrici, per me è solo la terza finale mentre per giocatrici come Martina Rosucci sarà la dodicesima. Queste ragazze difficilmente sbagliano approccio e performance in partite come quella che sarà contro la Roma. Queste sono le sfide più facili da preparare, la posta in palio è alta e la consapevolezza di cosa ci si gioca è chiara a tutti. Siamo un grande gruppo, una squadra molto forte e ci piace pensare che gli altri si preoccupino quando devono incontrarci".
Rosucci e l'importanza della sfida alla Roma
Assieme a Canzi c'è anche Martina Rosucci in conferenza: "È bello cominciare l’anno con una finale, servirà voglia di vincere essendo una partita in cui ti giochi un trofeo. Sono contenta per la cornice di pubblico che ci sarà, sono occasioni che vanno sfruttate al meglio per tutto il movimento del calcio femminile". Sulla Roma: "È una squadra forte, testimoniato dal fatto che è davanti a noi in campionato. Noi però lo siamo altrettanto, quindi credo che sarà una partita aperta ed essendo una finale sarà una gara totalmente diversa dalle altre che abbiamo giocato contro di loro recentemente. Partire forte fa sempre la differenza, indirizzarla sui binari più congeniali è qualcosa di importante perché si da subito l’idea di volerla vincere e dell’impronta che si vuole dare. Se ho detto qualcosa alle mie compagne? Ognuna vive giustamente a modo suo l’avvicinamento a un incontro come quello di domani. Bisogna dare la giusta importanza alla possibilità di aggiungere un altro trofeo nella bacheca di questa squadra e io sento sempre di più l’emozione e il valore di giornate come queste".
