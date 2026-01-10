Supercoppa Women, Canzi avvisa la Roma: "Gli altri devono preoccuparsi di incontrarci"

Canzi, conferenza Juve-Roma

Massimiliano Canzi parla alla vigilia della finale di Supercoppa e lo fa parlando del gruppo: "Ho ritrovato molto bene le ragazze dopo questi giorni di pausa, ho visto grande piacere di stare e lavorare insieme. Sicuramente si affrontano due squadre di livello simile. È una finale, ce la siamo guadagnata con i successi della scorsa stagione avendo vinto sia il campionato che la Coppa Italia". Sulla sfida contro la Roma: "Dobbiamo fare una grande prestazione e sicuramente indirizzare la partita sin da subito è un fattore importante".

Juve Women, Canzi: "L'esperienza delle mie calciatrici è importante"

Il tecnico continua: "Ho molto da imparare dalle mie calciatrici, per me è solo la terza finale mentre per giocatrici come Martina Rosucci sarà la dodicesima. Queste ragazze difficilmente sbagliano approccio e performance in partite come quella che sarà contro la Roma. Queste sono le sfide più facili da preparare, la posta in palio è alta e la consapevolezza di cosa ci si gioca è chiara a tutti. Siamo un grande gruppo, una squadra molto forte e ci piace pensare che gli altri si preoccupino quando devono incontrarci".