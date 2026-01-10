Juve-Roma, Supercoppa Women: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale

La Juventus Women è pronta a tornare in campo per un primo impegno del 2026 davvero importante perché in palio c'è la finale della Supercoppa Italiana contro la Roma . La squadra guidata da Massimiliano Canzi , che ha presentato la sfida alla vigilia in conferenza , occupa attualmente il secondo posto in campionato a quota 17 punti, cinque in meno delle giallorosse in vetta. La Juventus Women arriva al match in fiducia, dopo aver chiuso il 2025 con un convincente successo in trasferta sul Cesena negli ottavi di Coppa Italia, riscattando così la sconfitta di misura subita contro il Manchester United in Champions League.

Women, Juve-Roma: orario e dove vederla

La finale della Supercoppa Italiana femminile tra Juventus e Roma si giocherà domenica 11 gennaio 2026. L’incontro avrà inizio alle ore 15:00 presso lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e in diretta su Sky Sport, permettendo a tutti i tifosi di seguire il match. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile su RaiPlay e NOW, accessibili gratuitamente da pc, tablet e smartphone. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Juve-Roma Women

Juventus Women: Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell, Walti, Pinto, Schatzer, Beccari, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi.

Roma Women: Baldi, Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Thogersen, Greggi, Giugliano, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Viens. All. Rossettini.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE