Juve Women, Martiskova rientra dal Bologna ma rimane in prestito: ecco dove va, il comunicato

Mentre la squadra di Massimiliano Canzi è concentrata sulla Coppa Italia , la Juve Women si muove anche sul mercato, in questo caso quello in uscita. Il club bianconero, infatti, ha annunciato la fine del prestito di Michaela Martiskova al Bologna , ma la classe 2006 non si fermerà a Torino perchè andrà all'Hellas Verona, sempre in prestito fino al termine della stagione. Un cambio di maglia improvviso, ma che si spera possa essere utile per la carriera della giovane attaccante bianconera.

Martiskova al Verona: il comunicato della Juventus

Ecco il comunicato della Juventus: "Si conclude dopo sei mesi l’avventura in prestito al Bologna di Michaela Martiskova, centravanti classe 2006 arrivata alla Juventus nell’estate 2025, che in rossoblu in dieci partite ha segnato quattro reti. Lo scorso dicembre, Martiskova è stata premiata in occasione dell’8° Grassroots Gala in qualità di miglior Under 19 del 2025 e inserita nella top-11 della stagione 2024-25 del massimo campionato slovacco - merito delle 25 reti segnate con la maglia dello Slovan Bratislava. La giovane giocatrice bianconera concluderà la stagione, sempre in prestito fino al 30 giugno 2026, all’Hellas Verona Women - altra squadra che milita nella serie cadetta italiana. In bocca al lupo, Michaela!".

La stagione di Martiskova

10 presenze e 4 gol segnati nella Serie B femminile per Michaela Martiskova con la maglia del Bologna. Nella seconda metà di stagione, però, la giocatrice slovacca giocherà con la maglia dell'Hellas Verona, formazione che milita sempre nel campionato cadetto italiano. Per la classe 2006 sarà l'occasione di mostrare ancora il suo valore, nella speranza che possa trovare la via del gol con maggiore continuità.