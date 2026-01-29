Tuttosport.com
Girelli show, la Juve Women batte ancora il Napoli: in semifinale di Coppa Italia c'è la Fiorentina

Le bianconere di Max Canzi bissano il 2-1 dell'andata ed entrano tra le migliori 4 della competizione: nel match di Biella a segno anche Thomas
BIELLA - Dopo la vittoria per 2-1 nel match d'andata disputato in Campania, la Juventus Women di Massimiliano Canzi batte il Napoli con il medesimo risultato - grazie ai gol di Cristiana Girelli e Lindsey Thomas - anche nella sfida di ritorno e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia Femminile, dove ad attenderla c'è la Fiorentina, fresca di successo nel doppio confronto con il Milan.

Il match

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con una zuccata di Godo e un doppio tentativo di Bonansea da una parte e una conclusione di Floe ben controllata da De Jong dall'altra, è nella ripresa - condizionata da una fitta nebbia - che la Juventus Women cambia marcia e mette in ghiaccio match e qualificazione. Entrambe su assist di Beccari, prima al 68' sblocca Cristiana Girelli, in campo da appena 5' al posto di Cambiaghi e decisiva al primo pallone toccato, poi, al 79', analoga situazione con protagonista Lindesy Thomas, subentrata a Carbonell da appena 4 giri di lancetta. Per il Napoli delle ex Beretta, Giordano, Sciabica e Bellucci, il gol della bandiera porta la firma di Kozak all'84'.

Tutte le news di Calcio Femminile

