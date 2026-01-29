Girelli show, la Juve Women batte ancora il Napoli: in semifinale di Coppa Italia c'è la Fiorentina

Il match

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con una zuccata di Godo e un doppio tentativo di Bonansea da una parte e una conclusione di Floe ben controllata da De Jong dall'altra, è nella ripresa - condizionata da una fitta nebbia - che la Juventus Women cambia marcia e mette in ghiaccio match e qualificazione. Entrambe su assist di Beccari, prima al 68' sblocca Cristiana Girelli, in campo da appena 5' al posto di Cambiaghi e decisiva al primo pallone toccato, poi, al 79', analoga situazione con protagonista Lindesy Thomas, subentrata a Carbonell da appena 4 giri di lancetta. Per il Napoli delle ex Beretta, Giordano, Sciabica e Bellucci, il gol della bandiera porta la firma di Kozak all'84'.