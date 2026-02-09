Tuttosport.com
Album Panini “Calciatrici 2025-2026”, il 13 febbraio in omaggio con Tuttosport

Appuntamento imperdibile in edicola per tutti i collezionisti. Tutti i dettagli sull'iniziativa interamente dedicata al calcio femminile
1 min
Album Panini “Calciatrici 2025-2026”, il 13 febbraio in omaggio con Tuttosport

Solo giovedì 13 febbraio, in edicola con Tuttosport, in omaggio l’album ufficiale Calciatrici 2025-2026 realizzato da Panini, interamente dedicato alle protagoniste del calcio femminile. Un’iniziativa speciale che celebra la crescita, il talento e la visibilità delle calciatrici, finalmente al centro di una raccolta tutta loro. Un progetto che racconta squadre, volti e storie delle atlete che stanno scrivendo una nuova pagina del calcio nazionale.

L’album diventa così un oggetto imperdibile per collezionisti, appassionati e nuovi tifosi, pronto a entrare nelle case di chi vive il calcio ogni giorno. Corri in edicola il 13 febbraio: solo con Tuttosport trovi in omaggio l’album Panini Calciatrici 2025-2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

