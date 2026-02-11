Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Una gara che vale un stagione. Così l'ha definita Max Canzi la sfida contro il Wolfsburg nei playoff di Women's Champions League. L'occasione è di quelle importanti per la Juve femminile per giocare alla pari contro una squadra molto forte. L'andata si giocherà in terra tedesca, mentre il ritorno sarà giovedì prossimo all'Allianz Stadium. Ora, però, non è il momento di pensare alla gara della prossima settimana ma concentrarsi al meglio per l'incontro di domani, giovedì 12 febbraio. "Affrontiamo una squadra molto forte ma vogliamo i quarti di finale" dice Lia Walti a Tuttosport.