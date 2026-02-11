Tuttosport.com
Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Le bianconere, allenate da Canzi, affronteranno le tedesche nella gara d'andata della competizione
2 min
Wolfsburg-JuveWomenChampions League
Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League © Juventus FC via Getty Images

Una gara che vale un stagione. Così l'ha definita Max Canzi la sfida contro il Wolfsburg nei playoff di Women's Champions League. L'occasione è di quelle importanti per la Juve femminile per giocare alla pari contro una squadra molto forte. L'andata si giocherà in terra tedesca, mentre il ritorno sarà giovedì prossimo all'Allianz Stadium. Ora, però, non è il momento di pensare alla gara della prossima settimana ma concentrarsi al meglio per l'incontro di domani, giovedì 12 febbraio. "Affrontiamo una squadra molto forte ma vogliamo i quarti di finale" dice Lia Walti a Tuttosport

Women, Wolfsburg-Juve: orario e dove vederla

Giovedì 12 febbraio 2026 la Juventus Women affronterà l'andata dei playoff di UEFA Women's Champions League 2025/2026. Le bianconere sfideranno in trasferta il Wolfsburg: fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 18:45. La sfida tra le bianconere e la squadra tedesca sarà visibile in esclusiva su Disney+ tramite Smart TV in diretta streaming. In alternativa è possibile seguirla con la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Juve

Wolfsburg Women: Johannes, Linder, Kleinherne, Kuver, Pujols; Minge, Peddemors; Beerensteyn, Huth, Bussy; Popp. All. Stroot

Juve Women: De Jong, Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Schatzer, Walti, Pinto, Beccari, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi

