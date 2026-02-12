"Calcio femminile, ecco perché gli Usa guardano l'Italia. Cantore? Un simbolo"

Quattrocento euro e una bicicletta. Questo il valore del primo contratto. E il riferimento è a poco più di dieci anni fa, non a un’altra epoca. Un inizio che avrebbe scoraggiato chiunque, ma non Oscar Gonzalez e Guillermo Zamarripa . Due studenti universitari “emigrati” in America che hanno condiviso prima un’idea, poi un lavoro, infine una filosofia. Un percorso che oggi rende la loro Tmj un’agenzia con il cuore diviso tra Stati Uniti ed Europa e riconosciuta in tutto il mondo, con nomi del calibro di H ermoso, Alex Chidiac, Evelyn Ijeh e tecnici come Jonatan Giraldez (ex Barcellona, ora al Lione) o Arturo Ruiz (Real Sociedad), e sempre e per sempre dedicata solo al calcio femminile. E a leggere la cifra dell’ultimo contratto chiuso si vede che su quella bicicletta di chilometri ne sono stati compiuti parecchi…

Oscar Gonzalez, qual è l’origine di questo progetto? "Il mio collega Guillermo e io ci siamo conosciuti negli Stati Uniti quando eravamo due studenti ed entrambi giocavamo a calcio: lì è scoccata la scintilla e, una volta concluso il nostro percorso, abbiamo iniziato a seguire alcuni studenti aiutandoli a ottenere borse di studio, in tante discipline sportive diverse".

Poi cosa è successo? "A distanza di due-tre anni, è successo che alcune giocatrici di calcio che avevamo aiutato sono tornate da noi esprimendo il desiderio di giocare a calcio a livello professionistico. Ci chiesero: 'Cosa possiamo fare? Dateci una mano!'. Non eravamo preparati, il nostro lavoro era stato un altro fino a quel momento: la borsa di studio si otteneva, durava tre o quattro anni e poi terminava. Abbiamo comunque deciso di provarci e per i primi due anni abbiamo garantito a queste ragazze un aiuto gratuito. Poi, però, ci siamo accorti di come il calcio femminile stesse continuando a crescere e a diventare sempre più una 'industria'. E così è nata anche la nostra di industria".

Tutto questo succede tra il 2012 e il 2015: in quegli anni la Women’s National Soccer League era già importante come oggi? Era a quel campionato che le ragazze guardavano? "Sì, gli americani in questo sono sempre stati avanti di 15-20 anni rispetto all’Europa! In quegli anni gli unici contratti si potevano chiudere negli Stati Uniti o nei Paesi del Nord Europa, solo lì era previsto uno stipendio per le giocatrici".

Il primo contratto nel calcio femminile: 400 euro e una bicicletta

E qual è stato il primo contratto che avete chiuso? "Quello di Charlyn Corral, giocatrice messicana, con una squadra della Finlandia. Era il 2014: 400 euro a stagione e una bicicletta per muoversi da casa al campo di allenamento. Poi lei è passata al Levante prima di tornare in Messico, ma questi erano i contratti di quegli anni".

Dai 400 euro di Corral ai 475.000 dollari che il North Carolina Courage ha pagato nell’ultima finestra invernale per prendere la “vostra” Ijeh dal Milan. Di strada ne avete fatta… "In effetti sì! Ma la realtà è che sono pochi anni che si è aperto questo tipo di mercato, che le società sono disposte a spendere per avere una giocatrice nella propria rosa. Questo ovviamente ci rende orgogliosi, noi ci abbiamo creduto prima di tutti, forse siamo una delle prime agenzie al mondo che ha scelto di puntare solo ed esclusivamente sul calcio femminile. Oltre all'arrivo di Evelyn, abbiamo battuto due record mondiali con Racheal Kundananji e Jaqueline Ovalle, ma il settore continuerà a crescere non solo con i record, ma anche con più trasferimenti per importi compresi tra 300.000 e 500.000 dollari".

Ijeh si è ambientata bene? "Sì. Evelyn è molto felice ed entusiasta della nuova sfida. La sua esperienza a Milano è stata positiva: è molto grata per l'opportunità, ma era ora di andare avanti. Sa che avrà una grande responsabilità al North Carolina Courage perché prenderà parte a uno dei campionati più importanti al mondo, ma è in buone mani con il mio collega Chris Atkins, Senior Agent di Tmj, che ha fatto un lavoro fantastico con lei negli ultimi anni".

Visto che lo conosce bene e da tempo: perché il prestigioso campionato americano ha iniziato a “pescare” dall’Europa, e pure dall’Italia, in modo così costante? "Credo che la ragione sia chiara: negli ultimi anni i grandi club europei, compresi quelli italiani, hanno cominciato a investire per rendere professionale anche il lavoro sui propri settori giovanili e non solo sulla prima squadra. Questo negli Stati Uniti non c’è, lì è tutto concentrato sulla prima squadra, manca ancora la cultura di investire sulle atlete sin dai loro primi passi".