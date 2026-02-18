Juventus, Women per la storia in Champions: Canzi e Walti sul Wolfsburg

Juve-Wolfsburg: la conferenza stampa di Canzi

Il match di andata, però, è stato positivo: “Se riusciamo a riprodurre l’intensità e l’approccio alla gara sono convinto che avremo ottime possibilità di portare a casa la qualificazione. Con più attenzione ad alcuni dettagli, spero, mi auguro e sono certo che le ragazze riproporranno una prestazione simile alla partita d’andata. Se vogliamo parlare di livello di competizione è una partita molto importante perché vale i quarti di finale di Champions League. Nella scorsa stagione non abbiamo avuto una partita così. Siamo però in una fase in cui ogni sfida è importante. Abbiamo la necessità di concentrarci su una partita alla volta“. Sulle condizioni di Salvai ha aggiunto: "Cecilia è un po’ che non gioca però si è sempre allenata a volte anche a parte. Siamo in una fase della stagione in cui le ragazze hanno un livello di forma alto e uniforme. Potenzialmente abbiamo davanti una sfida di 120 minuti. Fortunatamente ho a disposizione una rosa talmente ampia che ho la possibilità di mantenere lo stesso livello anche con le sostituzioni. Già con i cinque cambi il calcio è cambiato, a maggior ragione in una partita dove si potrebbe arrivare ai 120 con un’ulteriore slot e un altro cambio è importante avere una rosa così ampia“.

"Galatasaray-Juve? Non è ancora finita"

L'allenatore della Juve Women ha anche commentato la prestazione della squadra di Spalletti contro il Galatasaray: “Personalmente io e molte ragazze siamo molti tifosi della maschile, io sono stato anche sempre presente allo Stadium. Sicuramente il risultato di ieri ci rabbuia anche se non è ancora finita. Ci dispiace ma ognuno è responsabile del suo destino, noi siamo concentrati sul nostro percorso a prescindere dal dispiacere del risultato di ieri sera“.