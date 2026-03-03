Italia sconfitta dalla Svezia all'esordio Mondiale: Cambiaghi si ferma al palo e ora c'è la Danimarca

La corsa verso il Brasile per il Mondiale 2027 della Nazionale parte con una battuta d'arresto al Granillo di Reggio Calabria. Esordio con sconfitta per le azzurre di Soncin che si arrendono per 1-0 alla Svezia in un match nel quale hanno provato in tutti i modi a recuperare la rete scandinava arrivata nel primo tempo. Fra quattro giorni la possibilità di riscattarsi al Romeo Menti di Vicenza contro la Danimarca che nell'altra sfida del girone ha piegato per 3-1 la Serbia .

L'Italia si arrende alla Svezia

Buon inizio delle azzurre che vanno vicine al vantaggio nei primi minuti con una punizione di Linari che sfiora l'incrocio, poi arriva la reazione svedese al 22' Angeldahl punisce Giuliani, ingannata dal rimbalzo della palla, per l'1-0 Svezia. Soncin chiede la reazione ma all'intervallo il risultato non cambia. Nella ripresa l'Italia si butta in avanti, prima ci prova con Cantore poi all'ora di gioco è il palo a negare la gioia del gol a Cambiaghi. Continuano a spingere le azzurre al 70' arriva l'altra grande chance con il colpo di testa di Bonansea che esce di un nulla. Soncin prova anche le carte Girelli e Dragoni e quest'ultima crea una ultima occasione al 90' con il colpo di testa ravvicinato che viene salvato sulla linea dalla difesa svedese.