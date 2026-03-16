Monnecchi lancia la Lazio: che lotta per la Champions

Vola, un’aquila nel cielo! Eccome se vola. Vola alto e stravolge gli equilibri di una corsa Champions in cui adesso, questa Lazio, può credere davvero. Al termine di un weekend che probabilmente è stato ancora più bello di quanto il tecnico Grassadonia potesse sperare: iniziato sabato con la vittoria – e annesso sorpasso al quarto posto – sul Napoli W. e proseguito con lo stop della Juventus che ora è lontana solo un punto. Come il terzo posto che vale l’Europa. Vola, la Lazio. E lo fa sulle ali dell’attaccante classe 2001 Margherita Monnecchi, occhi lucidi dopo una rete in Serie A Women Athora ritrovata a 909 giorni di distanza dall’ultima e a 85 secondi dal suo ingresso in campo. A proposito di weekend perfetto. A smentire che l’attesa è essa stessa il piacere, perché qui il piacere sta tutto in questa rete da tre punti, costruita sull’asse azzurro con Oliviero. Un gol capace di rimettere tutto in discussione. "L’esultanza è stata un momento di liberazione per me, è vero. Ma questi sono tre punti di tutta la squadra, di chi ha giocato e di chi no, ma si allena ogni giorno con enorme dedizione". A fine gara Monnecchi è ancora avvolta da un turbinio di emozioni come quelle che le genera il pensiero della Nazionale, in cui ha fatto il suo esordio a ottobre nell’amichevole di Como contro il Giappone: "Se mai ci sarà una chiamata sarò sempre pronta". E se Monnecchi ha posizionato la ciliegina sulla torta, a decorarla ci ha pensato anche la centrocampista romana Castiello, che ha timbrato la presenza numero 250 in biancoceleste, e la forza di un gruppo sempre meno dipendente dalle singole (vedi l’assenza niente meno che della capocannoniera del campionato Piemonte) e sempre più consapevole di sé.