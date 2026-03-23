Alisha Lehmann contro tutti: “È frustrante, le persone non vedono. Perché ho lasciato l’Italia”

Alisha Lehmann si è raccontata in un'intervista a BBC Sport. La calciatrice ex Juventus, attualmente al Leicester, ha voluto replicare alle tante critiche ricevute per le sue attività sui social network: "A volte è frustrante. Le persone non vedono il lavoro che faccio. Pensano che mi alleni e poi torni a casa a fare TikTok. Non è così. Sono molto professionale. Do sempre tutto in campo e voglio essere la migliore. Se dopo l'allenamento controllo i miei numeri e se non ho dato il massimo, faccio dei giri extra per cercare di migliorare - ha spiegato Alisha - Quando ero più giovane mi colpiva di più perché non sapevo come gestire la situazione. C'erano momenti in cui ero davvero triste e chiedevo a mia madre se potevo smettere di giocare a calcio. Il calcio è la cosa che amo di più ed è ciò in cui ho investito più tempo. Mi riposo molto, dormo ogni pomeriggio e non farei mai nulla prima di un allenamento o di una partita che possa influire su come gioco. Ci tengo moltissimo".