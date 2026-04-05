Pilgrim-gol e la Roma vola. Countdown scudetto

Roma verso lo scudetto

É l’asse Pilgrim-Rossettini, quello che “cambia” il giallorosso in tricolore: l’attaccante che decide lo scoppiettante 4-3 con il Como Women e l’allenatore che nell’intervallo, con tre sostituzioni, cambia assetto tattico e volto alla squadra. E vince una gara che non solo vale la qualificazione matematica alla prossima Champions League (primo obiettivo stagionale raggiunto), ma anche una bella fetta di scudetto. Che mai in questa stagione, in casa Roma, è stato un’ossessione, semmai uno stimolante traguardo. Ora raggiungibile dalle ragazze mettendo a segno due vittorie nelle quattro gare ancora da disputare: il calendario, almeno sulla carta, sorride perché dopo la Juve nell’ordine ci saranno Ternana, Sassuolo e Genoa.

Gioia Rossettini: "L'abbiamo ritrovata come l'avevamo lasciata"

Insomma, parlare di countdown scudetto non è più da scongiuri o da pelle d’oca per gli scaramantici. Ma oltre il trofeo, il club giallorosso può sorridere di un contagioso entusiasmo intorno alla squadra (venerdì al Tre Fontane c’erano 1.200 tifosi), di una Dragoni presto diventata inamovibile, di una Oladipo grande sorpresa della stagione, di una Baldi che si è rivelata certezza tra i pali e, ovviamente, dei suoi punti fermi Giugliano, Greggi, Viens.... Insieme a Haavi, naturalmente, tornata titolare dopo un infortunio che, proprio come accaduto a Pilgrim, l’ha tenuta fuori per alcuni mesi e l’ha costretta a una stagione altalenante. Pronti via, le sono bastati due minuti per realizzare altrettanti gol e portare subito avanti la Roma: «L’abbiamo ritrovata come l’avevamo lasciata», non a caso aveva parlato così Rossettini in un’intervista rilasciata qualche settimana fa. Pensa essere il tecnico giallorosso. E ritrovare due frecce d’attacco come Pilgrim e Haavi nel momento in cui serve perfezionare una stagione eccellente: per riportare il tricolore nella Capitale, ma anche per provare ad alzare la Coppa Italia e, in generale, per aprire un ciclo che doveva essere al suo anno zero e, invece, sta già vivendo un anno memorabile.