Stokic-Floe: due pericoli per l'Italia

Soncin, hai visto Stokic e Floe ? Le mattatrici dell’ultima giornata di Serie A Women Athora saranno entrambe avversarie dell’ Italia nelle sfide di qualificazione mondiale in programma il 14 aprile, con la Serbia dell’attaccante rossonera, e il 18 aprile, con la Danimarca della centravanti azzurra.

Stokic: "Vogliamo la qualificazione in Champions". E Floe...

Stokic è stata la protagonista assoluta della sfida contro il Sassuolo, con due reti che hanno rilanciato la squadra di Bakker nella lotta al terzo posto: «Vogliamo la qualificazione in Champions», lo ha detto senza troppi giri di parole la classe 2005, il cui sorriso sgargiante ripaga mesi complicati a causa della frattura del perone rimediata a giugno che l’ha tenuta ferma per sei mesi. Periodo in cui il Milan non solo si è preso cura di lei, ma ha deciso di rinnovarla fino al 2028. Quando le persone contano più delle prestazioni. E che dire (di nuovo), di Floe, già sui taccuini dei club di mezzo Vecchio Continente, che contro il Genoa ha firmato una tripletta e, parimenti, ribadito che c’è anche il Napoli nella corsa all’Europa. Per quella al Mondiale delle azzurre, invece, ci saranno due ostacoli dal piede caldo in più con cui fare i conti