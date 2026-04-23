Serie A Femminile, Juve-Inter e Sassuolo-Roma in contemporanea: ecco quando

Ufficiali le date e gli orari della 21a giornata di Serie A Women Athora, in programma tra sabato 9 e domenica 10 maggio, giorno in cui scenderanno in campo tutte le squadre che avranno le rispettive formazioni Primavera impegnate nella Final Four di Sassuolo. La programmazione televisiva sarà resa nota con successiva comunicazione. La penultima giornata si aprirà con Como Women-Napoli Women e Genoa-Fiorentina.
Quando giocherà Juve-Inter
Tutte di domenica le partite delle squadre coinvolte nella Final Four Primavera con Juventus-Inter e Sassuolo-Roma in programma domenica 10 maggio alle 15. Di seguito, il programma nel dettaglio:
Sabato 9 maggio alle ore 12.30: Como-Napoli
Sabato 9 maggio alle ore 15: Genoa-Fiorentina
Domenica 10 maggio alle ore 12.30: Milan-Parma
Domenica 10 maggio alle ore 15: Juventus-Inter
Domenica 10 maggio alle ore 15: Sassuolo-Roma
Domenica 10 maggio alle ore 18: Lazio-Ternana Women