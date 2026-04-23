Serie A Femminile, Juve-Inter e Sassuolo-Roma in contemporanea: ecco quando

Ufficiali le date e gli orari della 21a giornata di Serie A Women Athora, in programma tra sabato 9 e domenica 10 maggio, giorno in cui scenderanno in campo tutte le squadre che avranno le rispettive formazioni Primavera impegnate nella Final Four di Sassuolo. La programmazione televisiva sarà resa nota con successiva comunicazione. La penultima giornata si aprirà con Como Women-Napoli Women e Genoa-Fiorentina.