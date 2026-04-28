È del Brighton il primo stadio femminile in Europa: fasciatoi, aree per allattamento e passeggini

Il Brighton, club di Premier League , ha presentato i progetti per quello che sarà il primo stadio di calcio femminile costruito appositamente per questo scopo in Europa. L'impianto sorgerà a Bennett's Field, area adiacente all'Amex Stadium, casa della prima squadra maschile del club, e sarà collegato ad esso tramite una passerella pedonale. Lo stadio avrà una capienza minima di 10.000 posti: con l'iter autorizzativo già avviato, il club punta all'inaugurazione ufficiale per l'inizio della stagione 2030-31. “ La prospettiva di uno stadio costruito su misura, esclusivamente per le giocatrici, lo staff e le tifose, è incredibilmente entusiasmante ” - ha dichiarato Zoe Johnson , direttrice generale del settore femminile del club -. “ Si tratta di un progetto unico nel suo genere nel Regno Unito e in Europa, e uno dei soli tre al mondo ”. L'impianto sarà pensato per rispondere alle esigenze dell'élite: spogliatoi, standard del campo e aree di recupero di alto livello, con un'esperienza da stadio, “ particolarmente accogliente per le famiglie e per chi assiste a una partita per la prima volta ”. Previsti sale allattamento, fasciatoi, zone passeggini e spazi comuni per eventi, oltre a un parcheggio sotterraneo. Attualmente le Women del Brighton disputano la maggior parte delle partite di Women's Super League al Broadfield Stadium del Crawley Town, a circa 32 chilometri di distanza, giocando solo occasionalmente all'Amex. Sul fronte europeo, il primo stadio al mondo progettato per il calcio femminile è già operativo negli Stati Uniti: le Kansas City Current giocano al CPKC Stadium da due stagioni. Anche la nuova franchigia Denver Summit sta costruendo il proprio impianto, atteso per il 2028.

Il comunicato del club

Questa il comunicato ufficiale del club: "Il Brighton & Hove Albion ha confermato i piani per il primo stadio nel Regno Unito e in Europa costruito appositamente per il calcio femminile. Sarà uno dei soli tre stadi di questo tipo al mondo, posizionando il club all'avanguardia del calcio femminile globale. Lo stadio, progettato specificamente con la filosofia “built for her” (costruito per lei), offrirà strutture su misura per la squadra femminile del Brighton, il suo staff e i tifosi. Rappresenta una pietra miliare nella visione del club per il 2030 e sottolinea l'intento e la fiducia della dirigenza nel calcio femminile e giovanile, sostenuti ancora una volta dall'instancabile supporto del proprietario Tony Bloom. I lavori per la richiesta di pianificazione sono iniziati per il sito di Bennett's Field, un'area acquisita strategicamente nel 2025. La posizione è immediatamente adiacente all'American Express Stadium, consentendo forti legami operativi e di esperienza per i tifosi tra le due sedi, con l'opportunità per il club di utilizzare una gamma di servizi in entrambe le giornate di gara, maschili e femminili. Il nuovo stadio femminile è stato progettato con una capacità minima di 10.000 posti e sarà collegato fisicamente all'Amex tramite un nuovo ponte. La pendenza di Bennett's Field consentirà allo stadio di ospitare parcheggi sotterranei, garantendo comunque un accesso in piano per gli spettatori. L'ambizione del club è che lo stadio apra al più tardi entro la stagione 2030/31, previa approvazione urbanistica da parte delle autorità limitrofe del Brighton and Hove City Council e del Lewes District Council. Il nuovo stadio riafferma l'impegno di lunga data del club verso il calcio femminile e giovanile, aggiungendosi al significativo investimento nelle strutture dedicate all'allenamento e all'amministrazione presso l'American Express Elite Football Performance Centre di Lancing".

"Un beneficio per l'economia locale"

E ancora: "La direttrice generale dell'area femminile, Zoe Johnson, ha dichiarato: “La prospettiva di uno stadio su misura, costruito esclusivamente per le giocatrici, lo staff e i tifosi, è incredibilmente emozionante. È un progetto unico nel suo genere in Europa e attirerà l'immaginazione di tutti gli stakeholder del calcio femminile a livello globale. Ci aiuterà a portare avanti le nostre ambizioni di competere costantemente sia nella Women's Super League che nelle competizioni europee.” Seguendo la filosofia guida 'built for her', il nuovo stadio sarà progettato intorno alle esigenze delle atlete e alla cultura distinta del calcio femminile, piuttosto che essere un adattamento di una sede storicamente pensata per atleti maschi. Dagli standard del terreno di gioco agli spazi per il recupero, ogni elemento supporterà le giocatrici d'élite. Riflettendo una diversa demografia di sostenitori, l'esperienza del giorno della partita sarà pensata per essere particolarmente accogliente per le famiglie e per chi assiste per la prima volta, con accessi agevolati, corridoi più ampi, spazi sociali e un'atmosfera focalizzata su musica, intrattenimento e comunità. Il presidente dell'Albion, Tony Bloom, ha aggiunto: “Uno stadio per le donne in città è essenziale per la crescita continua della squadra. Crediamo fermamente che rafforzerà la nostra capacità di attrarre talenti d'élite, aiuterà a sviluppare le nostre giovani giocatrici e creerà un vero senso di appartenenza.” L'amministratore delegato Paul Barber ha concluso sottolineando che lo stadio non è solo un investimento di capitale, ma un beneficio per l'economia locale attraverso la creazione di posti di lavoro e opportunità di formazione in un momento di incertezza economica".