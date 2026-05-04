La Juve si prende il terzo posto. Sassuolo salvo

La sfida tra Napoli e Juventus non ha lasciato dietro di sé solo un verdetto. Certo, quello che più di tutti “vale” nel presente è il terzo posto di questa Serie A Women Athora pressoché blindato dalle bianconere che, con la vittoria probabilmente più importante della stagione, hanno messo al sicuro i preliminari di Champions. Un altro obiettivo centrato – dopo la Women’s Cup e la Supercoppa – che ha reso l’aria dalle parti di Vinovo certamente più leggera restituendo una squadra capace di reggere, più nervi che gambe, fino all’ultimo di una gara tiratissima e decisa in un minuto da Krumbiegel. Questo, dunque, il verdetto della classifica.
Juve, il bel Napoli di Sassarini ko. Sassuolo salvo
Ma questa partita ha lasciato, scolpita, anche la conferma che la squadra di Sassarini non solo non è più una sorpresa, ma anzi ha dimostrato ancora una volta di meritare i complimenti ricevuti da ogni parte nel corso del campionato: gioco fluido, giocatrici cresciute esponenzialmente (vedi Bellucci), talenti che ora sarà un’impresa trattenere (vedi Floe). Chiudere al 4° posto, ora condiviso con Fiorentina e Lazio, è il prossimo ambizioso obiettivo azzurro. Ha centrato il suo di obiettivo, invece, il Sassuolo, aritmeticamente salvo, mentre al Genoa, che occupa l’ultimo posto, unico che costa la retrocessione, restano due gare per tentare una clamorosa rimonta.