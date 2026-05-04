La Juve si prende il terzo posto. Sassuolo salvo

La sfida tra Napoli e Juventus non ha lasciato dietro di sé solo un verdetto. Certo, quello che più di tutti “vale” nel presente è il terzo posto di questa Serie A Women Athora pressoché blindato dalle bianconere che, con la vittoria probabilmente più importante della stagione, hanno messo al sicuro i preliminari di Champions. Un altro obiettivo centrato – dopo la Women’s Cup e la Supercoppa – che ha reso l’aria dalle parti di Vinovo certamente più leggera restituendo una squadra capace di reggere, più nervi che gambe, fino all’ultimo di una gara tiratissima e decisa in un minuto da Krumbiegel. Questo, dunque, il verdetto della classifica.