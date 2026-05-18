Dal tricolore giallorosso alla notte delle stelle

Erano oltre 1.500. Perché poco importava che la partita non avesse più alcun valore di “campo”. Erano oltre 1.500 perché non potevano né volevano perdersi quel momento: ammirare con i propri occhi e da distanza ravvicinata Manuela Giugliano che stringe tra le mani quello scudetto e lo solleva al cielo di Roma . Erano oltre 1.500, sabato pomeriggio, i tifosi giallorossi sugli spalti del “Tre Fontane” a scrivere, anche loro, un altro pezzo di storia giallorossa. Il terzo tricolore , il primo del tecnico Rossettini . Protagonista quando interrompe un’intervista della Head of Women’s Football Betty Bavagnoli e la accompagna verso le ragazze che la invocano ad alto volume e poi quando spiega le lacrime di Haavi e l’emozione di Viens per le quali la finale di Coppa Italia di domenica sarà l’ultima partita con quella maglia. Ma questo è e rimane solo il tempo della festa, di celebrare un traguardo meritato e un progetto da poco ricostruito e già vincente.

La festa delle migliori

Prima ancora di ritrovarle a Vicenza per l’ultimo atto della stagione, in realtà, le protagoniste di questo scudetto insieme a tutte le colleghe del massimo campionato sono attese questa sera sul palco dell’Athora Game OnAll Stars Night, l’evento in programma nell’iconica location La Lanterna Roma nel quale la Serie A celebra le sue eccellenze. «Vivremo una serata speciale dedicata al calcio femminile in tutte le sue dimensioni – le parole di Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women –: dal vertice fino alla base, dalle realtà professionistiche ai settori giovanili. Questo evento nasce con un obiettivo preciso: dire grazie. Alle società, alle calciatrici, alle istituzioni, alla Federazione e ad Athora, nostro title partner e compagno di viaggio». Nel corso della serata verranno premiate le Mvp della stagione: oltre ai premi individuali e alle top 11 assolute e Under 23, sono previsti anche premi al miglior gol, alla miglior parata e a best practice ammirate durante la stagione. «Questa serata rappresenta non solo una celebrazione del lavoro e dei traguardi raggiunti, ma soprattutto un punto di partenza per obiettivi sempre più alti, condivisi e ambiziosi. Il calcio femminile ha ancora tanta strada davanti e noi vogliamo percorrerla insieme, con passione, convinzione, visione e responsabilità».

Nella Juventus eterna Bonansea: fa 242 presenze

L’ultimo ballo della Serie A Women Athora. A chiusura di una stagione avvincente e, con tutti i verdetti già emessi, forse con la mente già proiettata al futuro. Ad aprire le danze, nel pomeriggio di sabato, la Roma tricolore, che ha battuto l’unica retrocessa, il Genoa, nel tripudio del “Tre Fontane” prima di far partire la festa scudetto; e l’Inter, sconfitta in casa dal Como Women trascinato ancora da Nischler e pronto, nella nuova stagione, ad affrontare il derby dopo la promozione del Como 1907. La giornata di ieri è iniziata con il pari tra Napoli e Sassuolo (ancora Fløe in rete a rispondere a De Rita) e con la vittoria della Ternana, grazie alla rete di Lazaro, sul Milan. Tre punti che hanno permesso alla neopromossa di Ardizzone di chiudere a quota 17 punti la prima apparizione assoluta della propria storia nella massima serie.

La Juve ha terminato la stagione con la vittoria sul Parma – che per Bonansea è valsa la presenza 242, numero che la proietta in testa alla classifica all time, e che ha portato anche al primo gol di Rasmussen – e si prepara ora alla finale di Coppa Italia di domenica contro la Roma, la Fiorentina ha vinto anche contro la Lazio confermandosi quarta forza del campionato.