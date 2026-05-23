Il Barcellona vince la Champions femminile: Pajor scatenata e poker al Lione

OSLO (NORVEGIA) - Il Barcellona vince la Champions League femminile 2025-26. A Oslo le blaugrana - alla sesta finale di fila, la settima nelle ultime otto edizioni e un anno fa sconfitte dall'Arsenal - travolgono il Lione per 4-0: succede tutto nella ripresa, con le doppiette di Pajor (55', 69') e Salma Paralluelo (90' e 93').