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Il Barcellona vince la Champions femminile: Pajor scatenata e poker al Lione

A Oslo dominio assoluto delle blaugrana: a decidere l'incontro le doppiette nella ripresa dell'attaccante polacca e di Salma Paralluelo
1 min
BarcellonalioneChampions League femminile
Il Barcellona vince la Champions femminile: Pajor scatenata e poker al Lione © Getty Images

OSLO (NORVEGIA) - Il Barcellona vince la Champions League femminile 2025-26. A Oslo le blaugrana - alla sesta finale di fila, la settima nelle ultime otto edizioni e un anno fa sconfitte dall'Arsenal - travolgono il Lione per 4-0: succede tutto nella ripresa, con le doppiette di Pajor (55', 69') e Salma Paralluelo (90' e 93').

Il Barcellona femminile vince la sua quarta Champions League

Per le catalane, che già due anni fa avevano battuto l'OL riscattando le due finali perse con le francesi (2019 e 2022), si tratta della quarta Champions della sua storia. Il primato resta al Lione con otto anche se l'ultima gioia risale a quattro stagioni fa a spese proprio delle blaugrana.

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