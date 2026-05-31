Girelli: "Juve, non è un addio. Vi racconto l'incontro con Del Piero". E su Braghin...

Quando parla di Juventus lo fa sempre al “noi”. E gli occhi brillano in un mix di nostalgia e felicità che né può, né tantomeno vuole nascondere. Emozioni che alterna a quello sguardo raggiante che rimane il suo marchio di fabbrica e che si rivela quando parla del suo nuovo pezzo di vita, prima ancora che di carriera. Cristiana Girelli, negli Stati Uniti, “is already a star!”, confidenza di un membro del Bay Fc, club della California che a marzo ha puntato su di lei per la stagione di National Women Soccer League. Un prestito di sei mesi dalla Juve. Mille scelte dentro una scelta.
Cristiana Girelli, quindi questa Nwsl è davvero il campionato più bello del mondo? «Sicuramente è il più competitivo: ciascuna gara fa storia a sé, si può perdere o vincere con chiunque. Ogni weekend c’è una sorpresa. Noi siamo partite un po’ a rilento, ma i playoff restano l’obiettivo. Il resto, poi, lo fa il contesto, difficile da immaginare senza viverlo».
In che senso? «Intanto, non ci sono mai meno di diecimila persone tra il pubblico. Al nostro arrivo due ore prima della gara lo stadio già pullula, migliaia di persone che vivono l’evento, prima ancora del fischio d’inizio. E questo aiuta anche noi a caricarci. Per le famiglie la partita è un’occasione per condividere un’intera giornata, un’esperienza fatta anche di spettacolo, giochi, pranzi insieme. Il nostro pubblico, in particolare, è meraviglioso, un coro unanime indipendentemente dall’esito della partita».
In che fase del suo adattamento tattico si trova? «Sto vivendo una fase di studio: arrivo da un contesto in cui giocavo con amiche, loro conoscevano la mia posizione in campo e viceversa a occhi chiusi. Qui questo ancora non accade, ci vuole tempo in allenamento come in gara. In generale, sicuramente in Europa la tattica ha un ruolo più centrale, qui molto lo fa l’intensità, ma la nostra allenatrice è inglese e quindi sta piano piano portando anche nozioni tattiche».
Finora nove presenze e più assist (due) che gol, ancora nessuno. Strano per una come lei.O forse no proprio per questo? «In questa prima fase ho giocato in una posizione diversa, da falso nueve, quindi mi è stato chiesto un lavoro differente. Adesso, però, proprio a proposito di quella fase di transizione che dicevo, stiamo insistendo molto sul far arrivare più cross e palle in mezzo. Poi ovvio, sono un’attaccante e voglio segnare. E qui mi hanno preso per questo, anche se pure un assist è una bella soddisfazione»
"Ambientamento facile"
Alla Juve così come in Nazionale eravamo abituati a vedere in lei la “regina della festa”, leader in campo certo, ma molto anche fuori, cassa alla mano. Lì come va? «L’ambientamento è stato facile e mi rende davvero orgogliosa rappresentare un Paese che qui è molto amato. Sono tutti affascinati dall’Italia. Ed è stato così anche con le mie compagne, ho trovato uno spogliatoio davvero accogliente: sulla musica ci stiamo lavorando, a volte mi prendono in giro quando scelgo quella un po’ latina o quella disco, stile Ibiza ecco. Loro sono più abituate all’hip hop americano e ad artisti tipo Justin Bieber».
Cosa le fa venire il magone? «Le mie persone lontane, la mia famiglia. I momenti condivisi con loro, i nostri posti. Ci sentiamo sempre, anche se il fuso non aiuta per niente. È una mancanza che vivo quotidianamente».
La cosa più strana della sua vita americana? «Essere accompagnate da due bodyguard in ogni trasferta!».
E l’esperienza a stelle e strisce più sorprendente? «La partita dei Warriors: lì ho capito di essere in un Paese in cui lo sport è amato in modo viscerale ed è parte integrante della cultura. E poi l’atmosfera delle spiagge puntellate di barbecue accesi tra i gabbiotti in stile Baywatch: sembra di stare dentro una di quelle serie americane».
Il saluto alla Juventus: "Non un addio"
A distanza di tre mesi dal saluto alla Juventus, ha già realizzato se sia stata la scelta giusta al momento giusto? «Ci ho pensato e ci penso spesso. Mia mamma mi disse: “È come un treno che passa adesso e non passa più”. E la risposta che mi sono data è stata “Vai!”. Con tutto quello che comporta, eh. Ma forse per la prima volta nella mia vita ho pensato davvero a me stessa. Quel che è certo è che è stata una scelta molto difficile».
Qualcuno non l’ha capita? «Sicuramente, ma lo accetto. È normale. Se non avessi avuto 35 anni probabilmente avrei aspettato la fine della stagione».
In realtà il “sentiment” qui è parso piuttosto di comprensione. «Se ripenso a quella sera allo Stadium, durante quel giro di campo ho sentito tantissimi “Grazie” e “Ci mancherai tantissimo”. È stato un momento molto forte per me, solo io so che posto ha la Juventus nel mio cuore».
Era un saluto, non un addio. «La Juve è e sarà per sempre il mio primo e grande amore. Non riesco a pensare a un finale diverso da quello con quella maglia».
Invece quello con Del Piero, di saluto, quella stessa sera, è nella top 5 dei momenti più intensi della sua vita? «Senza dubbio. Lui sapeva, una ventina di giorni prima gli avevo parlato di questa scelta. Mi chiese quando sarebbe stata l’ultima partita in bianconero: “Il 19 febbraio”, ricordo ancora la data. Mi rispose “Farò di tutto per esserci”. Quella mattina, ma conta che erano passati una ventina di giorni dalla nostra chiacchierata, ricevo un suo messaggio in cui mi conferma la sua presenza. Panico! Da lì è nato quell’incontro e mi è venuto istintivo regalargli la mia maglietta. A proposito: ci siamo sentiti recentemente e quando, ridendo, gli ho chiesto se l’avesse già lavata mi ha risposto “Ma scherzi?”».
È riuscita a seguire la finale di Coppa Italia: che partita ha visto? «Un po’ il copione di questa stagione purtroppo… Siamo partite bene e allora lì ho pensato al caldo, al fatto che servissero uno-due gol per non rischiare poi di subire quel grande dispendio di energie. Come poi è accaduto nel secondo tempo. Mi sembrava che meritassimo di più, ho visto tante occasioni nostre e poi l’avversario che arriva e segna».
Come ha risuonato oltreoceano la notizia dell’addio di Braghin? «Ho sentito un vuoto, con lacrime a corredo. Per spiegare alle mie compagne chi fosse Stefano ho detto che è stato colui che ha costruito la Juventus Women. Io, ma tutte noi, dovremo ringraziarlo per sempre per quello che ha creato. A livello personale, poi, è stato lui che mi ha voluto alla Juventus perché il primo anno io non ero nei loro piani: è venuto letteralmente a prendermi a Brescia con la macchina! Ed è stato lui a trasformarmi in un’attaccante: “Tu sei una punta, sei un 9!”, mi disse la prima volta a Vinovo. E anche questo mi ha dato la possibilità di fare un certo tipo di carriera. Ha scritto bene Marti (Rosucci, ndr): forse ci renderemo conto solo un giorno dell’era che abbiamo vissuto grazie a lui».
Ora la aspettiamo in Italia per le gare di qualificazione al Mondiale: per il primo posto servono 6 punti e un passo falso della Danimarca. È chiedere troppo? «Ho ancora il rammarico per quello 0-0 in Danimarca: avevamo dominato contro una squadra così forte come era da un po’ che non riuscivamo a fare, costruendo tanto, ma purtroppo concretizzando poco. Dobbiamo innanzitutto pensare a fare il nostro, vincendo le due gare. E poi, sì, dobbiamo sperare…».
Quando parla di Juventus lo fa sempre al “noi”. E gli occhi brillano in un mix di nostalgia e felicità che né può, né tantomeno vuole nascondere. Emozioni che alterna a quello sguardo raggiante che rimane il suo marchio di fabbrica e che si rivela quando parla del suo nuovo pezzo di vita, prima ancora che di carriera. Cristiana Girelli, negli Stati Uniti, “is already a star!”, confidenza di un membro del Bay Fc, club della California che a marzo ha puntato su di lei per la stagione di National Women Soccer League. Un prestito di sei mesi dalla Juve. Mille scelte dentro una scelta.
Cristiana Girelli, quindi questa Nwsl è davvero il campionato più bello del mondo? «Sicuramente è il più competitivo: ciascuna gara fa storia a sé, si può perdere o vincere con chiunque. Ogni weekend c’è una sorpresa. Noi siamo partite un po’ a rilento, ma i playoff restano l’obiettivo. Il resto, poi, lo fa il contesto, difficile da immaginare senza viverlo».
In che senso? «Intanto, non ci sono mai meno di diecimila persone tra il pubblico. Al nostro arrivo due ore prima della gara lo stadio già pullula, migliaia di persone che vivono l’evento, prima ancora del fischio d’inizio. E questo aiuta anche noi a caricarci. Per le famiglie la partita è un’occasione per condividere un’intera giornata, un’esperienza fatta anche di spettacolo, giochi, pranzi insieme. Il nostro pubblico, in particolare, è meraviglioso, un coro unanime indipendentemente dall’esito della partita».
In che fase del suo adattamento tattico si trova? «Sto vivendo una fase di studio: arrivo da un contesto in cui giocavo con amiche, loro conoscevano la mia posizione in campo e viceversa a occhi chiusi. Qui questo ancora non accade, ci vuole tempo in allenamento come in gara. In generale, sicuramente in Europa la tattica ha un ruolo più centrale, qui molto lo fa l’intensità, ma la nostra allenatrice è inglese e quindi sta piano piano portando anche nozioni tattiche».
Finora nove presenze e più assist (due) che gol, ancora nessuno. Strano per una come lei.O forse no proprio per questo? «In questa prima fase ho giocato in una posizione diversa, da falso nueve, quindi mi è stato chiesto un lavoro differente. Adesso, però, proprio a proposito di quella fase di transizione che dicevo, stiamo insistendo molto sul far arrivare più cross e palle in mezzo. Poi ovvio, sono un’attaccante e voglio segnare. E qui mi hanno preso per questo, anche se pure un assist è una bella soddisfazione»