Juve Women campione d'Italia U17! Inter ko in finale, è Scudetto per le bianconere

La Juventus è campione d'Italia Under 17 femminile: le giovani bianconere si sono imposte a Cervia, nella finale del campionato, per 2-0 sulle pari età dell'Inter. Un punteggio netto, maturato interamente nel primo tempo, con i gol di Grigolo e Pozzo , e controllato senza troppi patemi d'animo nella ripresa. Le piemontesi hanno così riportato a Torino lo Scudetto in questa categoria sette anni dopo il primo successo del club.

"Emozioni fantastiche"

"Sono emozioni fantastiche" sottolinea a fine gara, quasi con gli occhi lucidi, il tecnico bianconero Luca Scarcella, che poi prosegue nel commento prima di salire sul palco, insieme alle sue calciatrici, per la consegna della coppa: "Vivere partite così, per le ragazze, per lo staff e per me è davvero un privilegio: aver vinto questa finale è un valore aggiunto, ma non bisogna dimenticare il percorso che ci ha condotto fino a qua. Il mio pensiero va anche alle ragazze che non hanno potuto partecipare oggi, che hanno contribuito a fare grande questo gruppo".

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