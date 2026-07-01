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La Juventus Women saluta anche Vangsgaard: nuova avventura per l'attaccante danese. I dettagli

Dopo due stagioni, termina l'avventura in bianconero della punta classe 1996. È ufficiale la cessione a titolo definitivo
3 min
VangsgaardJuventus Women

Continua la rivoluzione in casa Juventus Women. Dopo gli addii di Viola CalligarisEmma Kullberg e Lindsey Thomas, anche Amalie Vangsgaard saluta il mondo bianconero. Due anni dopo il suo arrivo, la danese inizierà una nuova avventura all'Aston Villa. Nel nuovo corso che partirà con lo spagnolo Isaac Oriol Guerrero in panchina, quindi, non ci sarà la classe 1996 che passa a titolo definitivo all'Aston Villa

Vangsgaard all'Aston Villa a titolo definitivo

"Si chiude l'esperienza a Torino di Amalie Vangsgaard. L'attaccante danese saluta i colori bianconeri per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera nella Women ‘s Super League, trasferendosi a titolo definitivo all'Aston Villa", inizia così il comunicato diramato dalla Juventus che annuncia la cessione della classe 1996 alla società inglese.

E poi continua: "Arrivata alla Juventus nell'estate del 2024, Vangsgaard ha fatto parte del reparto avanzato bianconero nel corso delle ultime due stagioni mettendo a disposizione della squadra tutto il suo spirito di sacrificio. 74 presenze le presenze complessive con la maglia della Juventus Women, mostrandosi come una pedina importante sia nelle sfide in territorio nazionale, sia sul prestigioso palcoscenico della UEFA Women ‘s Champions League, con il suo percorso in bianconero che va in archivio con un bottino di 16 reti totali. Grazie di tutto e buona fortuna, Amalie!".

Numeri e trofei in bianconero

La Juventus ha acquistato Amalie Vangsgaard nel 2024 dal PSG. Le due annate in bianconero sono state condite da alti e bassi: dopo un buon impatto, la danese è stata abbastanza discontinua ma comunque ha dato un contributo importante in zona realizzativa. In totale ha segnato 16 gol in 74 presenze. Con la Juventus la classe 1996 ha vinto quattro trofei: uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Serie A Women's Cup.

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