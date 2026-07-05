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Juventus Women, al via il raduno: il programma e le convocate dal nuovo allenatore Guerrero

Il nuovo allenatore bianconero ha convocato 26 calciatrici. Si inizia lunedì 6 luglio con le visite mediche prima di iniziare a fare sul serio
3 min
Juventus Women

Inizia la stagione della Juventus Women. Domani, lunedì 6 luglio, partirà il ritiro guidato dal nuovo allenatore Isaac Guerrero e dal suo staff. Il tecnico spagnolo potrà conoscere le calciatrici nel giorno del raduno, prima di iniziare con i test fisici e i primi allenamenti. La Juventus Women ha cambiato pelle nelle ultime settimane e adesso puntare a ripetersi come una delle squadre più importanti in Italia e portare a casa nuovi titoli come è successo nelle ultime stagioni.

Il programma delle Juventus Women

Lunedì 6 luglio inizierà il ritiro della Juventus Women. Il primo giorno sarà dedicato al raduno e alle visite mediche. Da martedì, invece, si inizierà a fare sul serio: prima i test fisici, poi si scenderà in campo per il primo allenamento stagionale all'Allianz Training Center di Vinovo. Le bianconere si prepareranno così per gli impegni stagionali, con le partite casalinghe che si disputeranno ancora al Pozzo-La Marmora di Biella.

Le convocate

Sono 26 le calciatrici convocate dal nuovo allenatore Isaac Guerrero. Presenti Bonansea e le prime arrivate dal mercato. Giorgia Bianchi si unirà al resto dalla squadra al rientro dagli impegni della Nazionale. Ecco, di seguito, la lista completa:

PORTIERI: De Jong, Mallardi, Rusek.
DIFENSORI: Bertero, Carbonell, D'Auria, Lenzini, Noordman, Rosucci, Salvai;
CENTROCAMPISTE: Brighton, Carvajal, Godo, Libran, Pavan, Schatzer, Tatiana Pinto, Vijlamaa;
ATTACCANTI: Beccari, Bellagente, Bianchi, Bonansea, Cambiaghi, Capeta, Cavallin.

Lo staff tecnico 2026/27

La Juventus ha ufficializzato anche lo staff tecnico di Isaac Guerrero. Berta Prat Hernandez è l'allenatore in seconda. Joseph Ntumba e Stefano Alfero sono i collabotori tecnici. Alberto Maja è l'allenatore dei portieri, Ivan Teoli e Andrea Pasquariello i due preparatori atletici. Due i match analyst (Marva Ruiz e Javier Gonzalez Torres), mentre Raffaella Masciadri è la team manager.

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