Mece fino al 30 giugno 2028: l'annuncio

"La Juventus Women annuncia ufficialmente l’innesto di Emilie Mece. La giovane calciatrice si lega ai colori bianconeri siglando un accordo che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Una firma che si inserisce perfettamente nella strategia della società, da sempre attenta alla ricerca e alla valorizzazione dei migliori talenti emergenti del panorama internazionale", così recita il comunicato ufficiale diramato dalla Juventus. La classe 2007 si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2028.

La calciatorice ha già collezionato presenze nelle nazionali giovanili elvetiche e nell'Olympique Lione. E poi conclude il comunicato: "Nata nel 2007, Mece, dopo le esperienze in Svizzera, suo paese d'origine, dove ha indossato anche la maglia dello Young Boys, si è successivamente trasferita in Francia tra le fila dell'Olympique Lione. La giovane centrocampista ha già avuto modo di mettere in mostra le proprie qualità anche a livello internazionale, collezionando presenze nelle selezioni giovanili elvetiche.Un rinforzo di talento e qualità, pronta a vivere questa nuova avventura in Italia. Benvenuta nella famiglia bianconera, Emilie!".

Ufficiale anche l'arrivo di Bartel

Dopo aver annunciato l'arrivo di Emilie Mece, la Juventus ha anche accolto anche Julia Bartel. La calciatrice classe 2004 ha svolto in mattinata le visite mediche. Arriva dal Chelsea per migliorare la mediana bianconera, che già ha accolto Danique Noordman dall'Ajax nei giorni scorsi. La società bianconera ha annunciato l'acquistato con un comunicato ufficiale: "Nuovo rinforzo per la mediana della Juventus Women: arriva Julia Bartel, centrocampista spagnola classe 2004, reduce dall’esperienza in Liga F con l’Atletico Madrid. La calciatrice iberica indosserà la maglia numero 14 e ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029".

Acquisto di spessore internazionale, visto che Bartel ha vestito le maglie di Barcellona, Chelsea, Liverpool e Atletico Madrid. Nella sua bacheca conta una Women's Champions League, due Europei Under 19 e un Mondiale Under 20. E poi continua il comunicato: "Nata a Castellbisbal il 18 maggio 2004, Júlia Bartel Holgado è cresciuta calcisticamente tra Espanyol e Barcellona. Proprio in blaugrana ha completato gran parte del suo percorso di formazione, fino al debutto in Prima Squadra nel giugno 2021, a poco più di 17 anni. Bartel ha poi proseguito il proprio percorso tra Chelsea, Liverpool e Atlético Madrid, consolidando il suo profilo in contesti competitivi e internazionali. Nell’ultima stagione in Liga F con la maglia dell’Atlético ha trovato continuità e spazio. Centrocampista dinamica e intelligente nella lettura del gioco, Bartel unisce qualità nel palleggio, capacità di inserimento e partecipazione alla fase difensiva, che fanno di lei una giocatrice ordinata, completa e pronta a portare energia e qualità al gruppo bianconero. Il suo percorso è stato accompagnato anche da una presenza costante nelle selezioni giovanili della Spagna, dall’Under 16 fino all’Under 23. Con le nazionali giovanili ha conquistato due Europei Under 19 e un Mondiale Under 20, mentre con il Barcellona ha arricchito il proprio percorso con la vittoria della Liga F e della UEFA Women’s Champions League. Benvenuta alla Juventus, Julia!".

(Credits Juventus FC)

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