Alba Redondo, colpo mondiale per la Juve Women: affare finale con il Real Madrid

Eccolo, il colpo pesante per l’attacco. Eccolo, il colpo a cui il direttore Mazzetta stava lavorando da settimane per dare a Guerrero un’attaccante dal profilo internazionale, capace di portare gol ed esperienza a un reparto che nell’ultima stagione ha fatto troppa fatica a esprimersi al meglio.

Redondo bianconera

Si tratta di Alba Redondo, centravanti spagnola classe 1996, nell’ultima stagione in forza al Real Madrid, club con cui la trattativa è ormai entrata nelle fasi finali tanto che l’atleta è attesa a Vinovo a inizio della prossima settimana. Alba Redondo porterà con sé in bianconero un bagaglio importante tra la sua esperienza con il Levante prima (71 reti in 135 partite) e con il Real nelle ultime due stagioni, in cui ha messo a segno 28 reti. Ma non solo, perché la giocatrice originaria di Albacete è anche uno dei riferimenti del reparto avanzato della sua Nazionale, con cui ha timbrato 16 reti in 47 presenze e, soprattutto, con cui si è laureata campionessa del mondo nel trionfo del 2023 al culmine della rassegna iridata della Nuova Zelanda, in cui ha giocato da titolare anche nella finalissima vinta 1-0 contro l’Inghilterra.

Esordio e mercato

Il “colpo Redondo”, che sarà uno dei più importanti anche a livello economico nel mercato della storia della Juventus Women, rappresenta quindi una limpida dichiarazione d’intenti delle ambizioni del club, atteso già a inizio agosto dal preliminare di Champions, prima sliding door della stagione. Intanto, mentre la squadra continua il ritiro di Chatillon dove oggi, alle 18.30, scenderà in campo allo stadio comunale “Brunod” per la prima amichevole ufficiale della stagione (e di Guerrero) contro il Servette, continua anche il lavoro di Mazzetta: si attende ancora l’ufficialità dell’arrivo dell’esterno d’attacco giapponese Chiba dall’Eintracht Francoforte e, sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, anche l’uscita di Cambiaghi.

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