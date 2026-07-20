Becoming Her, i talenti della Juventus Women su Disney+: il documentario con la calciatrice-artista

" Essere atlete significa essere persone che fanno una scelta ". Francesca Michielin riassume così lo spirito di 'Becoming Her: Prima di diventare grandi', il documentario prodotto da Juventus Creator Lab e in arrivo su Disney+ dal 21 settembre, presentato oggi in anteprima al Giffoni Film Festival insieme all'artista e alla giovane calciatrice della Juventus Women Under 19 Anna Copelli, una delle tre protagoniste del progetto. Il documentario segue il percorso di tre giovani promesse bianconere tra Italia, Arabia Saudita e Stati Uniti, raccontando allenamenti, scuola, amicizie, sogni e sacrifici nel delicato passaggio 'prima di diventare grandi'. Voce narrante della storia è proprio Michielin , che ha spiegato perché ha scelto di partecipare al progetto.

Il valore educativo dello sport

"Sono juventina da sempre, tra i miei idoli Del Piero, Buffon e Trezeguet, ma la cosa che mi ha colpito di più è il sistema valoriale che questo progetto vuole trasmettere", ha detto la cantautrice. "Non dà soltanto visibilità al calcio femminile: crea consapevolezza. Crescere è molto più complicato di quanto immaginiamo, perché comporta una scelta. E la crisi, in greco krisis, significa proprio scelta". Al centro del racconto c'è anche l'infortunio al ginocchio affrontato da Anna Copelli, che ha segnato profondamente la giovane giocatrice. "È stata una bella mazzata a livello psicologico", ha raccontato. "È come se da un giorno all'altro perdessi una parte di te: il calcio era ed è il 50% di me. Ritrovarti improvvisamente senza quel 50% è difficile da accettare".

I modelli della Prima Squadra

Tra i suoi modelli cita Alessandro Del Piero e, soprattutto, le veterane della Juventus Women: "Cristiana Girelli e le altre giocatrici della Prima Squadra sono esempi di determinazione e passione. Allenarmi con loro mi ha fatto capire quanto sacrificio e dedizione ci siano dietro questo sport". Becoming Her: Prima di diventare grandi sarà disponibile su Disney+ dal 21 settembre nella sezione ESPN e punta a raccontare il calcio femminile come strumento di emancipazione, identità e fiducia nel futuro.