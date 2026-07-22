Juve Women, ecco Alba Redondo: i dettagli e il comunicato ufficiale

Alba Redondo è una nuova attaccante della Juventus Women . La giocatrice spagnola ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e ha raccontato così le sue prime impressioni. Lo ha comunicato la Juventus con una nota sul sito ufficiale: "Un innesto di livello mondiale per l'attacco della Juventus Women, che accoglie tra le sue fila una delle firme più prestigiose del calcio internazionale. Alba Redondo è infatti ufficialmente una nuova giocatrice bianconera. L'attaccante spagnola si lega al nostro Club con un contratto fino al 30 giugno 2028. Nata ad Albacete nel 1996, Alba muove i suoi primi passi calcistici proprio nella squadra della sua città natale, compiendo l'intera trafila nel settore giovanile fino a bagnare il debutto nella Liga spagnola. Il suo percorso di crescita costante la porta, nel 2019, a vestire la maglia del Levante ed è qui che la sua carriera decolla definitivamente: in cinque stagioni diventa il punto di riferimento offensivo della squadra, toccando l'apice personale nell'annata 2022-2023, quando si laurea capocannoniere del massimo campionato spagnolo grazie a uno straordinario bottino di 27 reti".

Numeri da capogiro

"Numeri da capogiro che attirano inevitabilmente attenzioni. Nel 2024 arriva infatti la chiamata del Real Madrid, maglia con cui Alba conferma di appartenere all'élite del calcio europeo, imponendosi come miglior marcatrice della squadra nella stagione 2024/25 e realizzando complessivamente 28 reti in 69 presenze tra campionato e UEFA Women's Champions League. Un rendimento realizzativo straordinario che, sommato agli assist distribuiti in carriera, la colloca al terzo posto assoluto nella storia della Liga per partecipazioni ai gol, dietro soltanto a Alexia Putellas e Caroline Graham Hansen. Il suo cammino con la nazionale spagnola è altrettanto glorioso. Dopo essere stata protagonista con le selezioni giovanili, compie il salto in quella maggiore, della quale diventa un punto di riferimento. Con le Furie Rosse scrive la storia nel 2023, recitando un ruolo da protagonista nella spedizione che ha visto la Spagna salire sul tetto del mondo ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, trionfo seguito poi dalla doppia vittoria in UEFA Women's Nations League. Attaccante completa e dal grande spirito di sacrificio, Alba abbina mobilità e intelligenza tattica a una spietata freddezza sotto porta, caratteristiche che ora metterà a disposizione della Juventus Women per inseguire insieme traguardi prestigiosi. Benvenuta Alba, ci vediamo in campo!" si legge nella nota.

Le parole di Alba

"L'accoglienza è stata magnifica, è come se non me ne fossi mai andata dalla Spagna. Sono davvero molto grata a tutta la società e non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne. Quando ho parlato con il Club per la prima volta non ho avuto alcun dubbio: fin dalla prima videochiamata mi hanno trasmesso un grande affetto, facendomi sentire subito desiderata. Il progetto che mi hanno presentato è davvero interessante, per questo non ci ho pensato due volte a venire qui. Ho parlato anche con Estela Carbonell e Tatiana Pinto che conoscevo già e mi hanno descritto la Juventus come un Club estremamente professionale. Mi hanno assicurato che mi sarei sentita accolta e amata proprio come ai tempi del Levante. Loro si trovano benissimo qui e io sono davvero felice di ritrovarle" sono le prime parole di Alba da giocatrice bianconera.

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