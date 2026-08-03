 Faten, chi era la calciatrice morta affogata a 20 anni a Ceuta: sognava gol e libertà

Il calcio marocchino è sconvolto dalla morte di Faten Ben Amar El Azizi, calciatrice di 20 anni del Maghreb Atlético Tetuán, tra le vittime della tragedia che negli ultimi giorni ha colpito le acque di Ceuta . La ragazza ha perso la vita mentre tentava di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola, diventando uno dei volti simbolo della nuova emergenza migratoria tra Marocco e Spagna, che ha già provocato almeno 84 vittime. La sua storia ha colpito l'opinione pubblica non solo per la giovane età e il sogno sportivo, ma anche per un dettaglio emerso nelle ore successive alla tragedia. Secondo quanto riferito dallo zio, proprio il giorno della sua morte Faten aveva ricevuto la notifica dell'approvazione del visto che le avrebbe consentito di entrare legalmente in Spagna . Una coincidenza drammatica che rende ancora più dolorosa la vicenda. La ventenne militava nel Maghreb Atlético Tetuán, che ha annunciato il decesso con un messaggio di cordoglio. Nel comunicato, il club ha ricordato come Faten non stesse cercando notorietà o avventure, ma un'opportunità per costruirsi un futuro diverso.

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"Cercava una vita migliore"

«Non cercava fama o avventura, ma una vita migliore e un futuro che immaginava dall'altra parte del confine», ha scritto la società, spiegando che quel viaggio rappresentava per lei la speranza di cambiare vita. Un sogno interrotto prima di diventare realtà. Anche l'Unione Marocchina dei Calciatori Professionisti (UMFP) ha espresso il proprio dolore attraverso una nota ufficiale. Il presidente Mustapha El Hadaoui, insieme ai membri dell'associazione, ha rivolto le condoglianze alla famiglia della giovane, alle compagne di squadra e a tutto il movimento calcistico marocchino, sottolineando quanto la sua perdita abbia colpito l'intera comunità sportiva del Paese. La tragedia si inserisce nel contesto della grave crisi migratoria che sta interessando la frontiera tra Marocco e Ceuta. Negli ultimi giorni migliaia di persone hanno tentato di raggiungere l'enclave spagnola, considerata una delle principali porte d'accesso all'Unione Europea. Molti hanno scelto di affrontare il mare a nuoto, sfidando correnti estremamente pericolose pur di inseguire la speranza di una vita migliore. Stando alle ricostruzioni, Faten aveva deciso di percorrere una delle rotte più rischiose del Mediterraneo occidentale.

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La ricostruzione

La traversata, lunga pochi chilometri, è nota per le forti correnti e negli anni ha causato numerosi incidenti mortali. La giovane non è riuscita a raggiungere la costa spagnola ed è morta durante il tentativo di attraversamento, entrando nel tragico bilancio delle vittime registrate in questi giorni. La sua scomparsa ha assunto un valore simbolico che va oltre il calcio. Faten rappresentava una ragazza con una passione, una squadra e una carriera ancora tutta da costruire, ma anche una giovane convinta che oltre quel tratto di mare potesse esserci un futuro diverso.