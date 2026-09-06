Juve femminile in semifinale di Women’s Cup: Capeta stende il Milan, Guerrero festeggia

Juve Women festeggia con Capeta, Milan ko
È il Milan a creare i primi pericoli a Biella, ma la Juventus risponde con Serturini, che al 7' calcia alto e quattro minuti più tardi impegna Estevez con un destro a giro. Le rossonere si fanno vedere con Stokic e Kamczyk, mentre al 20' è Rusek a salvare la Juventus sul tiro di Kyvag. Stokic centra anche il palo un minuto più tardi, ma l’azione è viziata dal fuorigioco. Le rossonere insistono e al 23’ Fornes costringe ancora a volare il portiere avversario, che si conferma in giornata anche sulla conlusione di Nevado al 36’. La Juventus fatica a trovare brillantezza, con Chiba che sul finire del primo tempo viene murata da Sorelli. Dopo l’intervallo i ritmi calano ulteriormente e la gara si fa poco godibile, con le due squadre che faticano a costruire occasioni. Al 62’ Schatzer prova a rompere l’equilibrio dalla distanza, ma Estevez blocca in due tempi.
Il match si stappa quando ormai sembrava impossibile, con Capeta che al 78' porta in vantaggio la Juve: bella ripartenza delle bianconere, Noordman premia l’inserimento centrale della portoghese che a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare. Il rimpallo però la premia e a porta praticamente sguarnita deposita in rete. L'attaccante però dopo pochi minuti accusa un problema al ginocchio e lascia le compagne in dieci. La squadra di Guerrero si difende compatta ma al 90' rischia la beffa, ma per fortuna Park, dimenticata dalla difesa, spara alle stelle. La Juve festeggia così la qualificazione per la final four della Women's Cup per cercare di vincere il trofeo per il secondo anno di fila.
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