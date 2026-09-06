Juve femminile in semifinale di Women’s Cup: Capeta stende il Milan, Guerrero festeggia

Nove punti, tre vittorie e un percorso fin qui perfetto. La Juventus Women supera anche l'ostacolo Milan (che sarà affrontato anche dalla prima squadra, piena di assenti) e conquista l’accesso alle semifinali della Women’s Cup, confermandosi tra le protagoniste della competizione. Le bianconere chiudono così la fase a gironia punteggio pieno e si guadagnano la possibilità di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Un risultato costruito attraverso prestazioni solide e continuità di rendimento, che permette alla squadra di Guerrero di guardare con fiducia alla fase decisiva del torneo. Ora il cammino entra nel vivo, con la Juventus chiamata a giocarsi un posto in finale. L’obiettivo è chiaro: provare a tornare fino in fondo e confermarsi campione per il secondo anno consecutivo.

Juve Women festeggia con Capeta, Milan ko

È il Milan a creare i primi pericoli a Biella, ma la Juventus risponde con Serturini, che al 7' calcia alto e quattro minuti più tardi impegna Estevez con un destro a giro. Le rossonere si fanno vedere con Stokic e Kamczyk, mentre al 20' è Rusek a salvare la Juventus sul tiro di Kyvag. Stokic centra anche il palo un minuto più tardi, ma l’azione è viziata dal fuorigioco. Le rossonere insistono e al 23’ Fornes costringe ancora a volare il portiere avversario, che si conferma in giornata anche sulla conlusione di Nevado al 36’. La Juventus fatica a trovare brillantezza, con Chiba che sul finire del primo tempo viene murata da Sorelli. Dopo l’intervallo i ritmi calano ulteriormente e la gara si fa poco godibile, con le due squadre che faticano a costruire occasioni. Al 62’ Schatzer prova a rompere l’equilibrio dalla distanza, ma Estevez blocca in due tempi.