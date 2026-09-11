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Capeta, intervento riuscito: le condizioni e il comunicato della Juventus Women

La portoghese classe '97 può ora iniziare il percorso di recupero verso il rientro in campo dopo il successo dell'operazione
1 min
ana capetaJuventus Women
Capeta, intervento riuscito: le condizioni e il comunicato della Juventus Women © Juventus FC via Getty Images

La sfida di Women's Cup si è rivelata amara per Ana Capeta. L'attaccante portoghese, protagonista del gol decisivo che ha regalato alla sua Juventus Women l'accesso alla semifinale della coppa, ha infatti rimediato la lesione del legamento crociato anteriore. Un infortunio che ha reso necessario l'intervento chirurgico. La Juventus ha comunicato che l'operazione è perfettamente riuscita, dando così il primo passo verso il lungo percorso di recupero della giocatrice.

Il comunicato della Juve

"Ana Capeta è stata sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal Dottor Loris Perticarini presso il J|medical, è perfettamente riuscita e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

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