Capeta, intervento riuscito: le condizioni e il comunicato della Juventus Women

La sfida di Women's Cup si è rivelata amara per Ana Capeta. L'attaccante portoghese, protagonista del gol decisivo che ha regalato alla sua Juventus Women l'accesso alla semifinale della coppa, ha infatti rimediato la lesione del legamento crociato anteriore. Un infortunio che ha reso necessario l'intervento chirurgico. La Juventus ha comunicato che l'operazione è perfettamente riuscita, dando così il primo passo verso il lungo percorso di recupero della giocatrice.