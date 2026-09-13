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Roma Femminile, Piemonte e Van Dooren travolgono il Sassuolo: sarà finale contro la Juve

Le bianconere di Guerrero affronteranno le giallorosse di Piovani nell'ultimo atto della Serie A Women's Cup
2 min
RomaJuventusserie a women's cup
Roma Femminile, Piemonte e Van Dooren travolgono il Sassuolo: sarà finale contro la Juve© AS Roma via Getty Images

La Roma è ancora in finale in Serie A Women's Cup e il perentorio 7-1 in casa del Sassuolo lancia un chiaro messaggio alla Juventus, vincitrice nella scorsa edizione per 3-2 proprio contro le giallorosse e prima finalista dopo aver piegato ieri per 1-0 l'Inter. Sarà in generale la nona finale invece tra queste due formazioni, dopo le quattro in Coppa Italia, le tre in Supercoppa Italiana e quella nella Serie A Women's Cup 2025. A Viareggio, sabato prossimo, si assegnerà il trofeo 2026, con fischio d'inizio alle 18.00 al "Torquato Bresciani". Nell'ultimo atto della competizione la Juventus giocherà formalmente in casa, in base al regolamento relativo alla graduatoria.

Roma, che vittoria col Sassuolo: e ora c'è la Juve

Le bianconere Isaac Guerrero hanno raggiunto la finale della Serie A Women's Cup dopo aver battuto l'Inter per 1-0 lo scorso 12 settembre grazie all'autogol di van Diemen. Il successo ottenuto ha permesso alla Juventus Women di approdare in finale, dove se la vedranno con le giallorosse di Gianpiero Piovani. A trascinare la Roma Femminile contro il Sassuolo ci hanno pensato la doppietta di van Dooren e la tripletta di Piemonte, con Doms e Giugliano su calcio di rigore che hanno completato l'opera d'arte giallorossa. Per il Sassuolo l'unica rete della gara è stata messa a segno da Fercocq sul 7-0 per la Roma.

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