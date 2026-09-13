Roma Femminile, Piemonte e Van Dooren travolgono il Sassuolo: sarà finale contro la Juve

La Roma è ancora in finale in Serie A Women's Cup e il perentorio 7-1 in casa del Sassuolo lancia un chiaro messaggio alla Juventus , vincitrice nella scorsa edizione per 3-2 proprio contro le giallorosse e prima finalista dopo aver piegato ieri per 1-0 l'Inter. Sarà in generale la nona finale invece tra queste due formazioni, dopo le quattro in Coppa Italia, le tre in Supercoppa Italiana e quella nella Serie A Women's Cup 2025. A Viareggio, sabato prossimo, si assegnerà il trofeo 2026 , con fischio d'inizio alle 18.00 al "Torquato Bresciani". Nell'ultimo atto della competizione la Juventus giocherà formalmente in casa, in base al regolamento relativo alla graduatoria.

Roma, che vittoria col Sassuolo: e ora c'è la Juve

Le bianconere Isaac Guerrero hanno raggiunto la finale della Serie A Women's Cup dopo aver battuto l'Inter per 1-0 lo scorso 12 settembre grazie all'autogol di van Diemen. Il successo ottenuto ha permesso alla Juventus Women di approdare in finale, dove se la vedranno con le giallorosse di Gianpiero Piovani. A trascinare la Roma Femminile contro il Sassuolo ci hanno pensato la doppietta di van Dooren e la tripletta di Piemonte, con Doms e Giugliano su calcio di rigore che hanno completato l'opera d'arte giallorossa. Per il Sassuolo l'unica rete della gara è stata messa a segno da Fercocq sul 7-0 per la Roma.