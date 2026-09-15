Amaiur, ecco chi è il nuovo colpo per l’attacco della Juve Women

TORINO - Il Sahara Occidentale è stato l’ultimo territorio abbandonato dai conquistatori iberici dopo che gli accordi di Madrid, firmati il 14 novembre 1975, sancirono il ritiro delle truppe e dell’amministrazione dalla zona. 50 anni dopo, la Spagna torna colonizzatrice per popolare Vinovo. Diventeranno cinque le calciatrici spagnole della Juventus Women; spagnoli sono anche il tecnico Guerrero, la vice Hernandez e il match analyst Gonzalez Torres. Dopo Carbonell, Librán, Bartel e Redondo, a Torino è in arrivo Amaiur Sarriegi dall’Atletico Madrid. L’attaccante basca è la sostituta designata di Ana Capeta, che si è lesionata il legamento crociato anteriore. Accertato il lungo stop della portoghese, Mazzetta si è precipitato sul mercato per trovare una giocatrice di spessore internazionale che potesse dividersi il ruolo di punta centrale con Redondo. Amaiur, che nella precedente esperienza alla Real Sociedad aveva giocato anche da ala, cercava lo spazio che l’Atletico non poteva più offrirle dopo una stagione da 8 gol e 4 assist in 32 presenze, di cui 22 da titolare. Curioso che una delle reti messe a segno dalla classe 2000 sia arrivata nella scorsa Champions proprio contro la Juventus, che per lei è pronta a investire una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 mila euro.