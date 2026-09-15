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Amaiur, ecco chi è il nuovo colpo per l’attacco della Juve Women

L’attaccante basca è la sostituta designata di Ana Capeta, che si è lesionata il legamento crociato anteriore
Mauro Munno
3 min
Amaiur SarriegiJuventus Women
Amaiur, ecco chi è il nuovo colpo per l’attacco della Juve Women© Instagram Atlético de Madrid Femenino

TORINO - Il Sahara Occidentale è stato l’ultimo territorio abbandonato dai conquistatori iberici dopo che gli accordi di Madrid, firmati il 14 novembre 1975, sancirono il ritiro delle truppe e dell’amministrazione dalla zona. 50 anni dopo, la Spagna torna colonizzatrice per popolare Vinovo. Diventeranno cinque le calciatrici spagnole della Juventus Women; spagnoli sono anche il tecnico Guerrero, la vice Hernandez e il match analyst Gonzalez Torres. Dopo Carbonell, Librán, Bartel e Redondo, a Torino è in arrivo Amaiur Sarriegi dall’Atletico Madrid. L’attaccante basca è la sostituta designata di Ana Capeta, che si è lesionata il legamento crociato anteriore. Accertato il lungo stop della portoghese, Mazzetta si è precipitato sul mercato per trovare una giocatrice di spessore internazionale che potesse dividersi il ruolo di punta centrale con Redondo. Amaiur, che nella precedente esperienza alla Real Sociedad aveva giocato anche da ala, cercava lo spazio che l’Atletico non poteva più offrirle dopo una stagione da 8 gol e 4 assist in 32 presenze, di cui 22 da titolare. Curioso che una delle reti messe a segno dalla classe 2000 sia arrivata nella scorsa Champions proprio contro la Juventus, che per lei è pronta a investire una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 mila euro.

Juve Women, Manaka Hayashi e gli ultimi movimenti di mercato

La ragazza è ora attesa a Torino per visite mediche e firma, proprio come la centrocampista giapponese Manaka Hayashi, presa da Chicago Stars. Prosegue una rivoluzione totale che alla fine del mercato (21 settembre) potrebbe toccare quota 15 nuovi arrivi: la Juve vorrebbe infatti regalarsi ancora un’esterna d’attacco e un terzino. Gli investimenti sono favoriti pure dalle tante cessioni che hanno fruttato un incasso complessivo vicino agli 800 mila euro.

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