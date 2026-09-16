Da Roma, Torino e Milano alle grandi d’Europa: il nuovo viaggio del talento italiano

Nell'estate di Gonçalo Ramos al Milan , durante le settimane del ritorno di Kolo Muani alla Juventus , il calcio femminile italiano ha scritto una pagina di storia. Anzi, più di una. Perché in una sola sessione di mercato ci sono tre trasferimenti da cerchiare in rosso: Arianna Caruso - ex bandiera della Juventus - dal Bayern Monaco al Real Madrid , Giulia Dragoni dal Barcellona al Chelsea dopo aver giocato le ultime due stagioni con la maglia della Roma, e Giulia Galli dai giallorossi al Barcellona. Finito? Macché: Caruso è la prima italiana di sempre a giocare con il Real Madrid femminile , e Dragoni, cresciuta nel settore giovanile dell'Inter, la prima italiana di sempre a vestire la maglia del Chelsea femminile (che quest'anno giocherà la partite di casa allo Stamford Bridge).

La crescita del calcio femminile

Tre trasferimenti di italiane all'estero, tre trattative durante le quali top club mondiali hanno bussato la porta per le nostre giocatrici, uno scenario che fino a qualche anno fa era impensabile. Sarebbe stato un film, una favola raccontata da qualcuno con molta fantasia. Tutto vero?! E chi ci avrebbe creduto... Oggi invece è successo davvero, ed è un segnale chiaro di come il movimento femminile italiano stia crescendo e si stia evolvendo. Sì, adesso le società più forti al mondo vogliono (anche) le calciatrici italiane. Quelle ragazze che dopo mille sacrifici hanno i riflettori puntati su di loro, una generazione che può farci sognare.

La tripletta internazionale del calcio femminile

Dietro a questi tre trasferimenti c'è la regia di Assist Women, una delle agenzie più importanti a livello mondiale, che sta cambiando il volto del calcio femminile italiano e che in poche settimane ha chiuso il trasferimento di Caruso al Real Madrid, di Dragoni al Chelsea e di Galli al Barcellona. La rivoluzione del calcio femminile passa anche da qui, una vetrina con lo sguardo proiettato al futuro pianificando il lavoro nel presente. Il porto sicuro per molte ragazze, il punto di riferimento per chi crede davvero nella crescita del movimento e in queste ragazze in rampa di lancio. Perché tra Ramos al Milan e Kolo Muani alla Juve, ci sono tre italiane che hanno scritto la storia.