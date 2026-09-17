Il Como Women annuncia una nuova collaborazione: ecco di cosa si tratta

Il Como Women, uno dei pochi club professionistici indipendenti del panorama calcistico femminile italiano, iscritto alla Serie A, ha annunciato inJob come nuovo Official Partner del club per la stagione sportiva 2026/27. La partnership segna l’ingresso di inJob nel mondo del calcio femminile e rappresenta la prima collaborazione dell’azienda in questo settore. L’accordo nasce da una visione condivisa: utilizzare lo sport come piattaforma per creare connessioni, valorizzare il talento e generare nuove opportunità per le persone, dentro e fuori dal campo. L’accordo assume inoltre una particolare rilevanza per il territorio: inJob aprirà infatti a Erba la sua prima filiale in provincia di Como, rafforzando il proprio legame con un’area strategica e creando nuove occasioni di incontro e confronto con aziende, professionisti e comunità locali. Cuore della partnership sarà Beyond, il progetto del Como Women dedicato all’empowerment, alla crescita personale e allo sviluppo professionale delle calciatrici. Attraverso momenti di formazione e confronto, le giocatrici avranno l’opportunità di riconoscere e valorizzare competenze sviluppate attraverso il percorso sportivo - dalla leadership al lavoro di squadra, dalla resilienza alla gestione della pressione, fino alla disciplina - e di trasformarle in un patrimonio spendibile anche nel proprio futuro professionale.
Investire nel talento
L’accordo con inJob rappresenta un passo concreto nella volontà di sviluppare iniziative che generino valore per le atlete e per il territorio. Un approccio che riflette la visione del club nella costruzione di un network di partners con cui condividere valori, competenze e progettualità che possano generare anche concrete opportunità di business. «La partnership con Como Women va oltre lo sport: significa investire nel talento, nel merito e nelle opportunità, indipendentemente dal genere. Il calcio femminile è sempre più un veicolo di inclusione e crescita per le nuove generazioni e vogliamo contribuire attivamente a questo movimento, in linea con i nostri valori e con il legame che stiamo costruendo con il territorio - ha spiegato Enrica Ronchi, Ceo di inJob -. È la prima volta che sosteniamo direttamente il calcio femminile e lo facciamo consolidando il nostro legame con Como. Un passo che si inserisce nel percorso che portiamo avanti da anni a favore dell’empowerment femminile, della crescita professionale e della leadership delle donne».