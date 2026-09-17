Il Como Women annuncia una nuova collaborazione: ecco di cosa si tratta

Il Como Women, uno dei pochi club professionistici indipendenti del panorama calcistico femminile italiano, iscritto alla Serie A, ha annunciato inJob come nuovo Official Partner del club per la stagione sportiva 2026/27. La partnership segna l’ingresso di inJob nel mondo del calcio femminile e rappresenta la prima collaborazione dell’azienda in questo settore. L’accordo nasce da una visione condivisa: utilizzare lo sport come piattaforma per creare connessioni, valorizzare il talento e generare nuove opportunità per le persone, dentro e fuori dal campo. L’accordo assume inoltre una particolare rilevanza per il territorio: inJob aprirà infatti a Erba la sua prima filiale in provincia di Como, rafforzando il proprio legame con un’area strategica e creando nuove occasioni di incontro e confronto con aziende, professionisti e comunità locali. Cuore della partnership sarà Beyond, il progetto del Como Women dedicato all’empowerment, alla crescita personale e allo sviluppo professionale delle calciatrici. Attraverso momenti di formazione e confronto, le giocatrici avranno l’opportunità di riconoscere e valorizzare competenze sviluppate attraverso il percorso sportivo - dalla leadership al lavoro di squadra, dalla resilienza alla gestione della pressione, fino alla disciplina - e di trasformarle in un patrimonio spendibile anche nel proprio futuro professionale.