Girelli cuore Juve: "Felice per i successi. In Usa per mettermi in gioco"

"La mia avventura americana sta procedendo bene, ovviamente c'è stato un periodo di adattamento, però lo sapevo, ne ero consapevole che avrebbe fatto parte del cambiamento". Lo ha detto l'attaccante della Nazionale e del club statunitense Bay Fc, Cristiana Girelli , in un'intervista concessa al programma La Rosa del Calcio su Raisport. Parlando del suo trasferimento negli Stati Uniti, Girelli ha aggiunto: "Penso che le motivazioni siano semplicemente il desiderio e la voglia di mettersi un po' in gioco a fine carriera. Secondo me a volte ci dimentichiamo anche che non ruota tutto solo intorno al calcio, ci sono anche le vite personali, non siamo solo calciatrici, ma anche persone, e quindi conta anche la voglia di fare un'esperienza all'estero per crescere soprattutto come persona".

Girelli e Bonansea, l'amicizia nata alla Juve

"Anche Barbara Bonansea negli Usa? È un'amica che il calcio mi ha regalato. Ci vedremo e giocheremo contro l'ultima partita in casa da noi, sarà molto strano" ha spiegato Girelli, sempre legata alla sua ex squadra, la Juventus. "Sono veramente felice per la società e le giocatrici per la vittoria della Women's Cup. Se riesco, orari permettendo, le seguo sempre, sono molto contenta di aver visto Martina Rosucci alzare il trofeo al cielo, spero per lei, per la squadra, per il mister che sia il primo di tanti altri successi".

Cristiana Girelli verso i playoff Mondiali con l'Italia

Infine, parlando dei prossimi spareggi playoff, validi per le qualificazioni ai Mondiali in Brasile, che vedranno impegnata la Nazionale italiana contro la Bielorussia, Girelli ha concluso: "Partite così si preparano da sole, perché la posta in palio è altissima e gli stimoli anche, giocare un Mondiale è qualcosa di straordinario. Sono quindi certa che le ragazze abbiano bene in testa cosa ci giochiamo".

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