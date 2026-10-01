Inter, pari allo scadere nella Champions femminile: 1-1 in casa dell'Austria Vienna
Pari per la squadra di Sassarini nella seconda uscita della League Phase. Rete di Ivana Andres al 94'
Dopo la vittoria all'esordio sull'Hacken, l'Inter di Sassarini fa 1-1 al Franz-Horr Stadion contro l'Austria Vienna nella seconda uscita della League Phase della Champions femminile. Decisiva Ivana Andres, che al 94' firma il pari dopo l'iniziale vantaggio firmato da Uka al 21'. Prossimo impegno europeo delle nerazzurre il 28 ottobre, alle 21, in casa della corazzata francese del Lione.
Vittoria per l'HB KøgeVittoria per l'HB Køge: le danesi travolgono 5-1 il Servette nella seconda giornata della fase campionato, indirizzando la partita già nel primo tempo con le reti di Macy Schultz e Nadia Nadim e un'autorete di Noémie Carage. Dopo il ko di misura all'esordio contro l'Arsenal, il Køge conquista i primi tre punti, mentre per le svizzere, già travolte 8-0 dal Lione alla prima giornata, arriva un'altra pesante sconfitta.
Tutte le newsCalcio Femminile
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS