Juve Women, tra coraggio e un'identità ritrovata: oggi il test con il Milan, Guerrero carica 

TORINO - Tre mesi a perdifiato, senza fermarsi mai. Un corso accelerato di spagnolo per rivoltare la Juventus Women. Identità, coraggio, dominio, protagonismo: i concetti abbracciati e assimilati da una squadra che ha cambiato quasi tutto ritrovando un entusiasmo disperso nelle pieghe della stagione passata. Senza perdere la propria essenza vincente: questione di codice genetico, quello sì inalterato. Guerrero non ha sbagliato quasi niente e per la prima volta si guarda indietro con soddisfazione: «La stagione è lunga, ma il bilancio fin qui è estremamente positivo. Siamo la Juventus e scendiamo in campo con l’unico obiettivo di vincere ogni incontro. Dal 5 luglio a oggi c’è stata un’evoluzione chiarissima: la squadra ha voglia di migliorarsi ogni giorno, cercando di dominare il gioco e di essere sempre più aggressiva nel recupero palla. I risultati finora ci premiano: abbiamo conquistato la qualificazione in Champions League superando un percorso davvero tosto e abbiamo vinto la Women’s Cup battendo in finale le campionesse d’Italia con una grande prova di carattere».