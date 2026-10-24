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Diretta Juve Women-Roma: formazioni e risultato in tempo reale. Guerrero sfida Piovani

Le bianconere sfidano le giallorosse per cercare di riscattarsi in campionato: tutte le emozioni della partita
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Pubblicato il 24.10.2026, 17:00

1 min

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Tre punti per cercare di dare un messaggio al campionato: la Juve Women, dopo il ko contro il Como, ha la possibilità di dare una scossa nel big match contro la Roma. Le giallorosse sono a punteggio pieno, al comando della classifica insieme all'Inter, mentre la squadra di Guerrero deve recuperare terreno dopo le ultime due sconfitte di fila. 

17:00

Dove vedere Juve Women-Roma

Juventus Women e Roma si affronteranno il 24 ottobre nel match valido per la 4ª giornata di Serie A Women. Le due squadre scenderanno in campo nel tardo pomeriggio di sabato allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 18:30. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta sul DAZN, su RaiSport e RaiPlay. In alternativa qui su Tuttosport la diretta testuale.

Alessandro La Marmora - Stadio Vittorio Pozzo di Biella

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