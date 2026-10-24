Serie A Femminile
sabato 24 ottobre 2026
Vittorio Pozzo
18:30
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sabato 24 ottobre 2026
Vittorio Pozzo
Diretta Juve Women-Roma: formazioni e risultato in tempo reale. Guerrero sfida Piovani
Tre punti per cercare di dare un messaggio al campionato: la Juve Women, dopo il ko contro il Como, ha la possibilità di dare una scossa nel big match contro la Roma. Le giallorosse sono a punteggio pieno, al comando della classifica insieme all'Inter, mentre la squadra di Guerrero deve recuperare terreno dopo le ultime due sconfitte di fila.
17:00
Dove vedere Juve Women-Roma
Juventus Women e Roma si affronteranno il 24 ottobre nel match valido per la 4ª giornata di Serie A Women. Le due squadre scenderanno in campo nel tardo pomeriggio di sabato allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 18:30. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta sul DAZN, su RaiSport e RaiPlay. In alternativa qui su Tuttosport la diretta testuale.
Alessandro La Marmora - Stadio Vittorio Pozzo di Biella
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