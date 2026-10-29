La Juve Women brilla in Champions: poker all’Austria Vienna, Guerrero sorride. La classifica aggiornata

La Juventus Women riscatta la sconfitta di campionato contro la Roma e vince la seconda partita consecutiva in Champions League. Allo Sportplatz Jochbergengasse di Vienna, la squadra di Guerrero batte 4-1 l'Austra Vienna grazie ai gol di Pavan, Redondo, Sylla e Barthel. Per le padrone di casa non basta Cordes. Con questo succcesso la Juventus sale al quarto posto in classifica con 6 punti, a pari merito col Barcellona e +2 sul PSG che devono ancora giocare stasera alle 21.