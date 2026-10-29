La Juve Women brilla in Champions: poker all’Austria Vienna, Guerrero sorride. La classifica aggiornata
La Juventus Women riscatta la sconfitta di campionato contro la Roma e vince la seconda partita consecutiva in Champions League. Allo Sportplatz Jochbergengasse di Vienna, la squadra di Guerrero batte 4-1 l'Austra Vienna grazie ai gol di Pavan, Redondo, Sylla e Barthel. Per le padrone di casa non basta Cordes. Con questo succcesso la Juventus sale al quarto posto in classifica con 6 punti, a pari merito col Barcellona e +2 sul PSG che devono ancora giocare stasera alle 21.
Il racconto della partita
Primo tempo piuttosto bloccato, pallino del gioco in mano alla Juve che però fatica a scardinare la difesa austriaca. Al 34' Redondo va giù in area dopo un intervento al limite del capitano Wenninger, l'arbitro lascia andare. Al 39' la Juve passa in vantaggio con un tiro a giro di Pavan su assist di Schatzer. Le bianconere sprecano due chance: una nel finale di primo tempo con Pinto, l'altra a inizio ripresa con Redondo. Il raddoppio arriverebbe al 59' con Carbonell, ma il gol viene annullato per un tocco di braccio. Tuttavia, la calciatrice bianconera era stata precedentemente atterrata dal portiere avversario Per, dunque l'arbitro assegna il calcio di rigore alla squadra di Guerrero dopo revisione var: dal dischetto va Redondo che non sbaglia. Al 78' l'Austria Vienna riapre la partita di Cordes, che anticipa tutte di testa sull'angolo battuto da Sisic. La Juve torna subito a +2 al minuto 82 con Sylla, che sfrutta una papera di Pal sulla punizione di Schatzer e deposita in rete a porta vuota. Nel recupero c'è gloria anche per Bartel, che su assist di Serturini batte Pal e chiude i giochi.
Classifica Women's Champions League
Lione, Arsenal, Chelsea 7; Barcellona, Juventus 6; Bayern Monaco 5; PSG, Inter 4; Koge, Real Madrid, Benfica, Servette 3; Manchester City, Paris FC 2; Austria Vienna, Hacken, Roma, Leuven 1.
Stasera alle 21 Koge-Barcellona e Manchester City-PSG chiuderanno il programma della terza giornata.
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