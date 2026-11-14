Inter-Juve Women: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e in streaming
Dopo la pesante sconfitta per 6-0 contro il fortissimo Lione in Uefa Women's Champions League, la Juve Women si prepara a tornare in Serie A. Le bianconere domenica 15 novembre alle 15:00, infatti, affronteranno l'Inter nel derby d'Italia femminile. Per la squadra di Guerrero si tratta di una sfida da vincere a ogni costo, sia per l'importanza storica del match ma anche per risollevare la classifica, che vede per il momento le bianconere in quinta posizione con 9 punti, ben distanti dalla Roma prima con 18. Dove sarà possibile vedere l'incontro? Tutte le informazioni sulla partita.
Inter-Juve Women: orario e dove vederla
La sfida tra Inter e Juve Women andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni e sarà visibile in diretta tv su Raisport e Rai 2, ma si potrà vedere anche in streaming su Raiplay e DAZN. In alternativa l'incontro si potrà seguire anche con la diretta testuale di Tuttosport.
Le probabili formazioni
INTER FEMMINILE: Rúnarsdóttir; Bartoli, Van Diemen, Andrés, Robustellini; Glionna, Milinković, Tomašević, Bugeja; Polli, Vilhjálmsdóttir. All. Sassarini
JUVE WOMEN: De Jong, Carbonell, Sylla, Schatzer, Noordman, Pavan, Redondo, Salvai (C), Pinto, Hayashi, Lenzini. All. Guerrero
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