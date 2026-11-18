La Juventus Women si prepara a vivere una serata importante nel proprio cammino europeo. Le bianconere tornano protagoniste in UEFA Women's Champions League, con l'obiettivo di conquistare un risultato prezioso nella fase campionato e avvicinarsi al traguardo della qualificazione. A Biella arriva l'OH Leuven, avversario belga da affrontare con attenzione in una quinta giornata che può rivelarsi significativa per il percorso della squadra di Guerrero (qui la conferenza). Per le juventine sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per cercare di dimenticare la debacle contro il Lione, rimettersi in carreggiata e dare continuità dopo la grande rimonta con l'Inter.