Juve Women-Leuven: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League
La Juventus Women si prepara a vivere una serata importante nel proprio cammino europeo. Le bianconere tornano protagoniste in UEFA Women's Champions League, con l'obiettivo di conquistare un risultato prezioso nella fase campionato e avvicinarsi al traguardo della qualificazione. A Biella arriva l'OH Leuven, avversario belga da affrontare con attenzione in una quinta giornata che può rivelarsi significativa per il percorso della squadra di Guerrero (qui la conferenza). Per le juventine sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per cercare di dimenticare la debacle contro il Lione, rimettersi in carreggiata e dare continuità dopo la grande rimonta con l'Inter.
Juve Women-Leuven, dove vederla: diretta tv e streaming
Le bianconere scenderanno in campo allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella per affrontare l'OH Leuven, nella sfida valida per la quinta giornata della League Phase della competizione europea. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21:00. La sfida tra le bianconere e la squadra belga sarà visibile in esclusiva su Disney+ tramite Smart TV in diretta streaming.
Le probabili formazioni di Juve Women-Leuven
Juventus Women (4-3-3): Rusek; Lenzini, Rosucci, Salvai, Carbonell; Hayashi, Schatzer, Pavan; Bartel, Redondo, Noordman. Allenatore: Guerrero.
Leuven (4-3-3): Seynhaeve; Smit, Janssen, Gielen, Everaerts; Biesmans, Bosteels, Hoekx; Kuijpers, Papatheodorou, Conijnenberg. Allenatore: S. Habibzadeh.
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