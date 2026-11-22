Tris Sarriegi, la Juve Women cala la manita alla Lazio: Guerrero sale al quarto posto
Le bianconere travolgono le biancocelesti: in rete anche Pavan e Khelifi
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La Juve Women travolge la Lazio in trasferta imponendosi con il punteggio di 5-1. Le bianconere chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Sarriegi e alla firma di Pavan; prima del finale di tempo la Lazio accorcia con Goldoni. Nella ripresa arriva prima la tripletta di Sarriegi e poi il definitivo 5-1 firmato da Khelifi. In classifica, la Juve sale a quota 15 in quarta posizione mentre la Lazio resta ferma a 3 lunghezze al penultimo posto.
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