Euro 2022, esordio da incubo per l'Italia: la Francia vince 5-1

ROTHERHAM. Debutto da incubo per la Nazionale Italiana, che nella prima uscita a Euro 2022 perde 5-0 contro la Francia di Diacre. Al New York Stadium di Rotherham sono le azzurre ad andare per prime in porta: al 4' Girelli spizza per Bonansea che però trova la pronta parata di Peyraud-Magnin. Dal 9', però, parte il monologo francese; Diani la mette dentro, Gama respinge corto e male con Geyoro che insacca a botta sicura. Le transalpine trovano il raddoppio al 12' con Katoto, che al 15' sfiora anche il tris con un'insidiosa conclusione di testa. Al 22' e al 26' ci provano ancora Diani e Cascarino, con quest'ultima che sigla il 3-0 al 38' con una fucilata di collo esterno dalla distanza, su cui Giuliani non riesce a fare nulla. Da qui al 45' debacle delle azzurre, che subiscono 4-0 e 5-0 con una scatenatissima Geyoro, che così mette a segno la sua tripletta personale. In avvio di secondo tempo la Nazionale Italiana prova a rialzare la testa e colleziona due buone occasioni con Bergamaschi e Boattin. Al 63' Gama rischia il rosso per un fallo su Cascarino, ma il Var interviene e per il capitano azzurro arriva il giallo. Al 76' gol della bandiera per la formazione guidata da Bertolini: la firma è di Piemonte, appena entrata in campo, che va a referto di testa su assist di Boattin. Il match tra Belgio e Islanda, le altre due nazionali del Gruppo D, è terminato 1-1.